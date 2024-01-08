Peach Fuzz: як виглядає колір 2024 року Pantone на подіумах та в трендах від брендів (фото)

Дивіться добірку та надихайтеся!

За традицією, наприкінці кожного року Інститут вивчення кольору Pantone вибирає не лише головні трендові кольори весни 2024 року, а й найголовніший відтінок всього наступного року. І цього року, на думку Pantone, балом заправлятиме колір Peach Fuzz.

Як зазначає стиліст Матвій Калугін у своєму блозі, це ніжний, теплий і комфортний відтінок, на противагу торішньому жвавому Viva Magenta. Фешн-експерт пояснює, чому вибір Інституту кольору припав саме на нього.

Головний колір 2024 року за версією Pantone

Pantone вибирає колір року не випадково, нагадує стиліст. Адже Інститут проводить ретельний аналіз та спирається не лише на модні тенденції.

Крім моди, для Pantone важливі:

соціально-економічні чинники;

споживчі настрої.

"Pantone переконаний, що Peach Fuzz уособлює спокій, силу та витримку, які потрібні нам для задоволення кожним моментом. М’який пастельний відтінок нагадуватиме нам про важливість ментального здоров’я, творчості та спілкування з людьми", — пише фешн-експерт.

Колір Peach Fuzz висловлює бажання людей бути поруч із тими, кого вони люблять. На думку експертів, світ уже вийшов із постпандемійної спраги яскравості та фарб, і тепер настав час для тихих відтінків типу Peach Fuzz, які є більш універсальними.

Ніжний та комфортний відтінок

Колір року в колекціях брендів

Персиковий пух вже в образах

Водночас стиліст зазначає, що не завжди колір року Pantone лідирує у продажах. Він закликає залишатися вірними собі — якщо ви маєте в гардеробі речі персикових і пудрових відтінків, або пастельний помаранч — саме час згадати про них.

Бренди вже представили товари

Ідеї для дизайну інтер’єру

Натхнення кольором

Якщо ж цей відтінок вам не подобається — не примушуйте себе і носите лише кольори, які відображають вас. "Це буде кроком до свідомого споживання, а в модному Peach Fuzz завжди можна придбати собі інтер’єрну дрібничку, блокнот", — резюмує експерт.

Окрім "Персикового пуху", у тренді цього сезону — й інші відтінки. Дивіться у наступній статті, які кольори будуть модними у 2024 році.