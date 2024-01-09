Підкреслять елегантність і не дадуть замерзнути: наймодніші сукні на зиму 2024 року

Будете виглядати розкішно, навіть у морозну погоду

Навіть у холодну погоду можна виглядати елегантно та жіночно, якщо правильно підібрати гардероб. Прекрасним рішенням на зиму можуть стати стильні сукні у зимових варіантах. Ми вже розповідали про найтрендовіші аксесуари на 2024 рік, а сьогодні ділимося, які сукні будуть у тренді цієї зими.

Як виявилося, найпопулярніші сукні цього сезону, які підкреслять вашу жіночність, представлені у чотирьох фасонах, пише gazeta.ua. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Наймодніші сукні на зиму 2024 року

Трикотажне

Щільні трикотажні сукні можуть чудово вплітатися в зимові образи, додаючи елегантності та вишуканості. Таке вбрання добре поєднуватиметься з високими чоботями та черевиками-челсі. Вибирайте базові відтінки суконь – білий, чорний, бежевий, вони добре поєднуються з іншим гардеробом.

Фото: Pinterest

В’язане

Якщо хочете носити сукні взимку, але боїтеся холоду — в’язане плаття саме те, що вам потрібно. Найкраще вибирати в’язані монохромні сукні з великим візерунком. Можна поекспериментувати з кольорами, але краще вибирати те, в чому вам буде максимально зручно.

Фото: Pinterest

Довжина міді

Сукні довжини міді підкреслять фігуру і зроблять ваш образ дуже жіночним. Вони підходять як для роботи, так і для романтичних побачень чи зустрічей із друзями. Обирайте темні відтінки, вони на піку трендів цієї зими.

Фото: Pinterest

Сукня светр

Такий фасон сукні знову повертається в моду у 2024 році. Сукня- светр чудово поєднується практично з будь-яким взуттям та верхнім одягом. А доповнити її можна гарним поясом чи іншими аксесуарами.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сумки 2024 року. Серед наймодніших моделей карго, мікро-сумки, в’язані і на ланцюжку.