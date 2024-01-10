Як виглядати стильно в джинсах та светрі: сім крутих формул для справжніх модниць (фото)

Надихайтеся для створення свого образу

Одяг для холодної пори року може бути одночасно стильним і практичним. Незважаючи на складні погодні умови, справжнім модницям вдається створювати вишукані образи, поєднуючи універсальні речі. Ось 7 варіантів, як створити свій унікальний повсякденний образ.

Як носити джинси та светр, щоб виглядати стильно

Створіть оригінальний образ, поєднавши мішкуваті джинси зі светром слонової кістки. Такий стиль чудово підходить на холодну погоду.

Сині джинси mom та светр із принтом: додаємо яскравості в зимовий гардероб! Сині джинси з високою посадкою добре гармонують зі светром із високою горловиною та принтом Fair Isle.

Білі прямі джинси та синій светр – контрастний образ, здатний навіяти небесний настрій. Спокусливі білі джинси у поєднанні з ніжно-блакитним светром надають образу свіжості.

Сині джинси + светр із круглим вирізом. Поєднання класичних джинсів mom і светра з круглим вирізом створює стильний образ, що ідеально підходить для офісного стилю.

Мішкуваті сірі джинси та чорний светр. Навіть мішкуваті джинси можуть виглядати стильно у поєднанні з чорним светром. Завершіть образ "пухнастим" пальто та чоботами Tabi.

Джинси та светр у техніці кроше. Одягніться з великим задоволенням, вибираючи джинси з логотипом та светр кроше. Цікавий образ для створення враження невимушеності.

Джинси з низькою посадкою + сірий светр. Сірий кашеміровий светр як окремий аксесуар, що підкреслює стильний streetstyle. Ви можете просто накинути його на плечі для ефектного вигляду.

Такий асортимент дозволяє кожному знайти свій стиль, поєднуючи джинси та светри в зимових образах. А раніше ми розповідали, як стилізувати джемпер оверсайз – один із трендів осінньо-зимового сезону.