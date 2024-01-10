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Як виглядати стильно в джинсах та светрі: сім крутих формул для справжніх модниць (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Джинси та светр — фото напевно вас вразять!
Джинси та светр — фото напевно вас вразять!. Фото Freepik

Надихайтеся для створення свого образу

Одяг для холодної пори року може бути одночасно стильним і практичним. Незважаючи на складні погодні умови, справжнім модницям вдається створювати вишукані образи, поєднуючи універсальні речі. Ось 7 варіантів, як створити свій унікальний повсякденний образ.

Як носити джинси та светр, щоб виглядати стильно

Створіть оригінальний образ, поєднавши мішкуваті джинси зі светром слонової кістки. Такий стиль чудово підходить на холодну погоду.

джинси зі светом образ
Фото: vogue.ua

Сині джинси mom та светр із принтом: додаємо яскравості в зимовий гардероб! Сині джинси з високою посадкою добре гармонують зі светром із високою горловиною та принтом Fair Isle.

Светр з високим горлом та джинси
Фото: vogue.ua

Білі прямі джинси та синій светр – контрастний образ, здатний навіяти небесний настрій. Спокусливі білі джинси у поєднанні з ніжно-блакитним светром надають образу свіжості.

з чим носити білі джинси
Фото: vogue.ua

Сині джинси + светр із круглим вирізом. Поєднання класичних джинсів mom і светра з круглим вирізом створює стильний образ, що ідеально підходить для офісного стилю.

Як носити джинси стильно
Фото: vogue.ua

Мішкуваті сірі джинси та чорний светр. Навіть мішкуваті джинси можуть виглядати стильно у поєднанні з чорним светром. Завершіть образ "пухнастим" пальто та чоботами Tabi.

модний образ із широкими джинсами
Фото: vogue.ua

Джинси та светр у техніці кроше. Одягніться з великим задоволенням, вибираючи джинси з логотипом та светр кроше. Цікавий образ для створення враження невимушеності.

Светр кроше з джинсами
Фото: vogue.ua

Джинси з низькою посадкою + сірий светр. Сірий кашеміровий светр як окремий аксесуар, що підкреслює стильний streetstyle. Ви можете просто накинути його на плечі для ефектного вигляду.

Тренди зими 2024 — светр на плечах
Фото: vogue.ua

Такий асортимент дозволяє кожному знайти свій стиль, поєднуючи джинси та светри в зимових образах. А раніше ми розповідали, як стилізувати джемпер оверсайз – один із трендів осінньо-зимового сезону.

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#Мода #Стиль #Джинси #Светр