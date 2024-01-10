Покажіть своєму нейл-майстру: п’ять трендових відтінків манікюру на зиму 2024 (фото)

Наймодніші відтінки у манікюрі на зиму 2024

Манікюр у будь-яку пору року може стати яскравим акцентом образу та підкреслити елегантність та жіночність. Тому дівчата так трепетно ставляться до вибору відтінків та дизайнів для покриття нігтів. Ми вже розповідали про ідеї лілового манікюру, а сьогодні ділимося, які кольори у нейл-арті у тренді цієї зими.

Топ-5 трендових відтінків манікюру на зиму 2024

Класичний червоний

Червоний манікюр не втрачає своєї актуальності ні влітку, ні взимку. Цей відтінок вважається одним із найбільш жіночних та елегантних, його обирають впевнені в собі леді.

Фото: Pinterest

Синій металік

На піку популярності цієї зими відтінок синій металік. Завдяки сяючим і переливним елементам такий манікюр стане справжньою родзинкою будь-якого образу і додасть вам впевненості.

Фото: Pinterest

Лавандовий

Ніжний лавандовий манікюр зробить ваш образ романтичним та ніжним. Прикрасити покриття можна легкими сяючими елементами чи мінімалістичними малюнками.

Фото: Pinterest

Космічне сяйво

Такий вид покриття обирають сміливі дівчата, які не бояться бути у центрі уваги. Ваші руки з таким екстравагантним манікюром точно будуть помічені оточуючими, так що чекайте на компліменти.

Фото: Pinterest

Блискучий нюд

Для тих, хто любить стриманіший і більш непомітний манікюр — нюд стане чудовою ідеєю. Доповнити акуратний і природний нюдовий манікюр можна блискітками або ефектом сяйва, тоді він виглядатиме ще привабливіше.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як урізноманітнити нюдовий манікюр блискітками та дизайнами. Пам’ятайте, що елегантність не тільки простота.