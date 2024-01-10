Як обрати ідеальний пуховик у 2024 році: Андре Тан вказав на важливі параметри (фото)

Звертайте увагу на довжину, тканину та ще деякі моменти

Більшість стикаються з проблемою пошуку "того самого" ідеального пуховика. Але не кожній представниці прекрасної статі личить конкретний одяг, який зараз знаходиться у списку трендів.

Саме тому український дизайнер Андре Тан зробив для жінок декілька рекомендацій, який вигляд повинен мати стильний пуховик у 2024 році та що вже не носять в цьому сезоні. Про актуальні параметри щодо вибору зимового верхнього одягу експерт розповів в Інстаграмі.

Довжина

Найважливіший параметр. Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см.

Тканина

Не обирайте блискучі та при цьому тонкі тканини, які збираються в дрібні складки. Має це вигляд дешевий і несучасний. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам.

Застібка

Ґудзики, клепки, блискавка — все добре, але краще, щоб їх не було видно. Потайна застібка має більш сучасний та актуальний вигляд.

Пасок

Забули про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може мати стильний вигляд та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною), та пояс тільки вільний.

Стібка

Горизонтальна широка — найпопулярніший варіант. Ще стежка може бути ромбиком, але рівномірна. Не варто вибирати модель, де є комбінація стібок.

Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які тренди будуть актуальними взимку 2024. Всього їх п'ять.