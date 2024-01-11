Низька, висока або середня посадка: як підібрати джинси, щоб виглядати ідеально (фото)

Стиліст розповіла головні секрети

Джинси – невід’ємна частина будь-якого гардеробу. Незалежно від того, чи ви надаєте перевагу низькій, середній або високій посадці, вибір залишається за вами. Без модних джинсів важко уявити свою "базу", адже цей універсальний елемент став невід’ємною частиною більшості повсякденних образів.

Як вибрати відповідний фасон джинсів? Про це розповідає стиліст Ірина Мунтянова у своєму блозі у Instagram.

Яка модель джинсів подовжує ноги, а яка приховує живіт

Правильний крій джинсів здатний виділити переваги вашої фігури та стати запорукою вдалого образу. Навпаки, неактуальний чи недоречний фасон лише підкреслить недоліки.

Ідеальні джинси, за порадою стиліста:

Висока посадка — допомагає візуально подовжити ноги та зріст.

— допомагає візуально подовжити ноги та зріст. Пропорції довжини — для хорошої пропорції образу краще вибирати максі або довжину трохи вище за підлогу (з урахуванням взуття).

Низька посадка — матиме добрий вигляд на тендітних дівчатах.

— матиме добрий вигляд на тендітних дівчатах. Простір між тканиною і ногою — важливо зберігати баланс, щоб джинси занадто не обтягували в найширших частинах (щипки, стегна).

Матеріал на зиму повинен бути щільним, переважно 100% бавовна з флісовим утепленням.

Джинси з дірками та розрізами — можуть здешевити образ, але якщо використовувати з розумом, ви виглядатимете на всі 100.

Також стилістка розповіла, як підібрати джинси, якщо є живіт. Якщо ви хочете скоригувати зону живота, вам підійде середня посадка.

Стильні луки з джинсами — вибирайте свій

Вибір фасону джинсів – важливий етап у формуванні стильного образу, і кожна деталь має значення. Правильно підібрані джинси не тільки підкреслять вашу індивідуальність, але й створять основу стильного та комфортного образу.

Водночас пам’ятайте про важливість збереження балансу між модними трендами та відповідними фасонами, щоб виглядати не тільки сучасно, а й цілком доречно у будь-якій ситуації. Дотримуючись порад стиліста, ви зможете легко підкреслити свою індивідуальність і створити модний образ відповідно до ваших уподобань.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядати стильно в джинсах та светрі. Ці сім модних луків не залишать вас байдужими!