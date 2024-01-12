Матимете старомодний вигляд: які поєднання у зимових образах роблять здешевлюють їх

Які речі не варто поєднувати в образах взимку 2024

Взимку важче мати стильний вигляд, ніж в інші пори року. Треба підібрати ідеальну комбінацію нижнього шару з верхнім, взуття, яке буде псувати під все, головний убір, шарф. Однак ідеально все поєднати нелегко, адже хочеться, щоб було не лише гарно, а й тепло.

Багато модниць роблять "стильні помилки" не знаючи, які речі не поєднуються між собою. Про це пише Obozrevatel.

Як можна здешевити зимовий образ

1. Джинси скіні та високі чоботи

Такі штани вже давно не в трендах. А у поєднанні з високими чоботами, це має старомодний вигляд. Такі елементи візуально підкреслюють недосконалості фігури та "вкорочують" ноги.Краще обрати козаки, чоботи-труби чи прямі джинси. Також матимуть неперевершений вигляд брюки палаццо та необ’ємні чоботи.

Джинси скіні та короткі чоботи - моветон

2. Жилет із хутром

Зазвичай жилет з хутром одягають поверх светра, щоб було тепло. Однак у 2024 році варто відмовитися від такого поєднання. Воно візуально додає віку. Краще обрати теплий пуховик, якщо боїтеся холоду, дублянку чи еко шубку.

Жилет з хутром - не дуже вдалий вибір для зими

3. Дублянка та уггі

Про таке поєднання теж варто забути. Воно додає зайвого об’єму та не виглядає стильно. Краще носити уггі з пуховиком, а дублянку — з черевиками челсі.

Дублянка та уггі - антитренд 2024

4. Тілесні та інші світлі колготи

Такі колготи роблять ефект "голих ніг". У зимових образ це виглядає недоречно. Краще обрати темні утеплені колготи. Вони завжди мають стильний вигляд.

5. Мініспідниця й коротке взуття

Якщо під коротку спідницю ви обираєте коротке взуття, то таке поєднання візуально вкорочує ноги. Краще обирати високі чоботи або ботфорти.

Мініспідниця та коротке взуття - не найкраще поєднання у 2024

Раніше "Телеграф" розповідав, які кольори будуть модними у 2024. Ми поділилися трендовими відтінами.