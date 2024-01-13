Класика та елегантність: наймодніші чорні сукні цієї зими

Ці сукні дозволять вам почуватися особливою

Не дарма кажуть, що в гардеробі кожної дівчини повинна бути маленька чорна сукенка. Це вічномодна класика. Раніше ми розповідали, які джинси будуть у тренді у 2024. Тепер поговоримо про моду на чорні сукні цієї зими.

Чорні сукні підходять для будь-яких подій: чи то побачення з коханим на підборах, чи прогулянка містом з подружкою в білих кросівках. Про це пише Vogue.

Які чорні сукні в моді взимку 2024

Коротке плаття-блейзер

Почнімо з мінісуконь. Такі моделі можна носити і з колготками, і без них. Такий варіант буде модним не лише в цьому році, а й у наступному. Таку сукню можна поєднувати з туфлями на підборах або довгими чоботами до стегон.

Чорна сукня від Dolce & Gabbana - тренд цього сезону

Довге плаття по фігурі

Такі сукні мінімалістичні та надзвичайно жіночні. Носити їх слід з байкерськими черевиками, чоботами або ж туфлями на підборах.

Чорна сукня по фігурі від Chloe

Чорна сукня з прозорими вставками

Така сукня відкриває тіло, однак не надто сильно. Вона виглядає розкішно, але ні в якому разі не вульгарно. Краще обирати такі сукні з м’яких та щільних тканин.

Чорна сукня з прозорими вставками від Isabel Marant

Шкіряна мінісукня

В цьому сезоні шкіра — одна з найбільш популярних тканин. Щодо мінісуконь, то є така тенденція: у них прості силуети, довгі рукави та інколи пояс на талії. Їх варто комбінувати з чоботами або зі зручними туфлями.

Чорна шкіряна сукня міні від Tom Ford- тренд цього сезону

Довга чорна оксамитова сукня

Сукня з оксамиту для холодної пори — це завжди хороша ідея. Особливо, якщо вам потрібен зручний, однак елегантний наряд на вечір.

Оксамитова сукня від Alberta Ferretti

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі з минулих сезонів будуть модними у 2024. Ми поділилися, які яскраві тренди повернулися.