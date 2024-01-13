Розкішний вигляд: 6 ідей оксамитового манікюру, що домінує цієї зими (фото, відео)

Магнітні лаки допоможуть створити незвичайний нейл-арт на нігтях

Ідеальний тренд для зими — модний манікюр "оксамит", який додасть різноманітності вашому стилю і буде мати ефектний вигляд у поєднанні з будь-яким вбранням.

Основним елементом цієї методики манікюру є магніт, який при взаємодії формує унікальний оксамитовий відтінок. Магнітні гель-лаки включають дуже дрібні металеві частинки, які під впливом магнітного поля вишиковуються в привабливий візерунок.

Віддайте перевагу таким відтінкам, як насичені коричневі, фіолетові та зелені, щоб підкреслити розкіш оксамитового манікюру. "Телеграф" вибрав 6 ідей цього розкішного дизайну, які можна легко повторити у свого майстра.

Коричневе золото

Створіть таку ілюзію, поєднуючи відтінки золотистого та коричневого кольорів.

Темно-зелений

Цей манікюр змінює свій відтінок від оливкового до янтарного залежно від освітлення.

Мідь та бронза

Ці колірні відтінки мають чудовий вигляд у поєднанні з використанням оксамитової техніки.

Блакитний та інші відтінки

Використання синіх та блакитних відтінків допоможе сформувати виразний святковий манікюр, який гармонійно поєднується з яскравішими кольорами, такими як фіолетовий та оливково-зелений.

Холодне срібло

Вибір срібла є найкращим рішенням для зими. Такий манікюр відмінно підійде тим, хто віддає перевагу світлим відтінкам у снігову пору року.

Галактичний принт

Додайте кілька шарів лаку для створення багатовимірного виду.

До речі, 2024 рік перебуває під заступництвом Зеленого Дракона. Раніше ми викладали приклади манікюру з малюнками дракончиків.