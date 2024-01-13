Розкішний вигляд: 6 ідей оксамитового манікюру, що домінує цієї зими (фото, відео)
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Магнітні лаки допоможуть створити незвичайний нейл-арт на нігтях
Ідеальний тренд для зими — модний манікюр "оксамит", який додасть різноманітності вашому стилю і буде мати ефектний вигляд у поєднанні з будь-яким вбранням.
Основним елементом цієї методики манікюру є магніт, який при взаємодії формує унікальний оксамитовий відтінок. Магнітні гель-лаки включають дуже дрібні металеві частинки, які під впливом магнітного поля вишиковуються в привабливий візерунок.
Віддайте перевагу таким відтінкам, як насичені коричневі, фіолетові та зелені, щоб підкреслити розкіш оксамитового манікюру. "Телеграф" вибрав 6 ідей цього розкішного дизайну, які можна легко повторити у свого майстра.
Коричневе золото
Створіть таку ілюзію, поєднуючи відтінки золотистого та коричневого кольорів.
Темно-зелений
Цей манікюр змінює свій відтінок від оливкового до янтарного залежно від освітлення.
Мідь та бронза
Ці колірні відтінки мають чудовий вигляд у поєднанні з використанням оксамитової техніки.
Блакитний та інші відтінки
Використання синіх та блакитних відтінків допоможе сформувати виразний святковий манікюр, який гармонійно поєднується з яскравішими кольорами, такими як фіолетовий та оливково-зелений.
Холодне срібло
Вибір срібла є найкращим рішенням для зими. Такий манікюр відмінно підійде тим, хто віддає перевагу світлим відтінкам у снігову пору року.
Галактичний принт
Додайте кілька шарів лаку для створення багатовимірного виду.
До речі, 2024 рік перебуває під заступництвом Зеленого Дракона. Раніше ми викладали приклади манікюру з малюнками дракончиків.