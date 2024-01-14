Як модно носити шарф цієї зими: схеми вузлів і як зав’язати (фото)

Шарф чи не головний аксесуар зимових луків

Взимку шарф стає чи не головним елементом образу, який не лише доповнює верхній одяг, а й чудово зігріває. Є багато способів, як носити шарф і зав’язувати його на шиї можна дуже стильно, щоб зробити свій образ більш елегантним. Ми вже розповідали, як правильно одягатися взимку, а сьогодні ділимося схемами, як стильно зав’язати шарф.

Стилісти стверджують, що грамотно підібраний шарф виведе ваш образ на новий рівень, пише ТСН. Так, за допомогою шарфа можна зробити аутфіт більш елегантним та вишуканим, або ж навпаки, додати образу романтичності чи бунтарської нотки.

Багато залежить від матеріалу, з якого зроблений шарф, також важливу роль відіграють форми, розміри та відтінки.

Якщо у вас однотонний пуховик чи довге пальто, чудовим доповненням стане шарф у бежевих та пастельних відтінках. Він доповнить образ і зробить його більш легким та витонченим.

Якщо хочете додати образу яскравості, зробіть головним акцентом кольоровий шарф насичених яскравих відтінків, красиво зав’язавши його.

Також можна зіграти на контрастах — залежно від кольору верхнього одягу, підберіть максимально контрастний відтінок шарфа.

Уникайте синтетичних матеріалів, взимку вони лише шкодитимуть. Краще підбирати шарфи з натуральних тканин та матеріалів, тоді ваш образ буде виглядати дорожче та впевненіше.

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