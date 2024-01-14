Мороз — не перешкода для крутих образів: добірка ідей для теплих луків (фото)

Взимку можна вдягнутися яскраво, стильно та оригінально

Зима не означає, що потрібно втрачати почуття стилю і мати безформно-похмурий вигляд. Існують тренди зимової моди 2024 року, які не тільки забезпечать актуальність зимових образів, але й тепло та комфорт.

Український стиліст Матвій Калугін зазначає, що про моду цієї пори забувати точно не варто. Мати крутий вигляд і залишатися в теплі — задача реальна, підкреслює експерт.

"Сильний мінус несе в собі й певні плюси! Настають ідеальні дні для образів з пухнастими штучними шубами. Можна експериментувати з багатошаровістю образів та цілком легально перетворитися на качанчик капусти. Або ж створити образ у трендовій естетиці après ski: масивні снігоходи, пухкі куртки та балаклави у цьому допоможуть", — ділиться порадами стиліст.

Крім цього, найважливіша перевага в тому, що настає зірковий час для світлих образів. У стабільний мороз без сльоти можна без вагань вдягнутися з ніг до голови у білосніжно-кремову палітру.

Раніше "Телеграф" писав, що прикраси, як і взуття та модні сумки, — речі, в які варто інвестувати цієї зими. Ми розповідали про 5 модних та актуальних трендів прикрас, які додадуть цікавинку в образ і зроблять його сучасним.