Три варіанти стрижок, що омолоджують, стануть хітами у 2024-му (фото)

Ці зачіски не потребують укладання і відмінно тримають об’єм

Коли йдеться про вибір стрижок, які можуть дуже круто візуально омолодити, немає потреби ставити собі рамки. Вік не є перепоною для створення будь-якого стилю, який вам подобається – це основний тренд сезону 2024.

Основними тенденціями у стрижках на наступні 12 місяців будуть легкість, природність та об'єм, пише tsn. Тому для поновлення свого стилю краще вибирати багатошарові зачіски з градуюванням або без неї. Цього року особлива увага приділяється чубчику.

Чубчик у трендових стрижках

Основна перевага чубчика полягає в його здатності омолоджувати та приховувати недоліки. Крім того, його легко адаптувати до різних типів обличчя та текстури волосся. Існує кілька різновидів чубчиків: подовжений чубчик на бік, прямий тонкий чубчик, довгий багатошаровий чубчик і текстурований чубчик-шторка.

Стрижка піксі

Вона ідеально підходить для будь-якої жінки, красиво відростає і не вимагає складного укладання. Характерною рисою цієї стрижки є багатошаровість та різноманітність довжини та форми. Піксі надає свіжого вигляду, приховує недоліки і може візуально подовжити кругле обличчя.

Класичний боб з чубчиком

Ця зачіска має безліч варіацій і підходить як для довгого, так і для короткого волосся. Завдяки своєму багатошаровому стилю вона здатна надати волоссю природного об'єму, стрижка завжди актуальна і підходить для всіх жінок.

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