Манікюр на короткі нігті: топ-5 модних дизайнів на зиму (фото)

Як прикрасити короткі нігті цієї зими

Не всі дівчата люблять довгі нігті і яскраво-зухвалі покриття. Деяким до душі більш коротка форма нігтів та стримані дизайни. Ми вже розповідали про найтрендовіші відтінки манікюру на зиму 2024 року, а сьогодні ділимося ідеями покриття на короткі нігті.

Топ-5 цікавих дизайнів на короткі нігті

Френч із родзинкою

Французький манікюр вважається класикою у світі нейл-арту, він чудово підходить як для довгих, так і для коротких нігтів. Однак, звичний френч можна злегка "розбавити", надавши йому сяйва або яскравих відтінків.

Фото: Pinterest

Космічний манікюр

Покриття яскравих відтінків із ефектом космічного сяйва стане чудовим варіантом для коротких нігтів. Спробуйте, якщо не боїтеся експериментів.

Фото: Pinterest

Витончений нюд

Нюдовий манікюр у природних варіаціях зробить ваші нігті дуже елегантними та витонченими. На коротких нігтях він виглядає просто чудово.

Фото: Pinterest

Червоний монохром

Ще один універсальний манікюр, який чудово виглядає на коротких нігтях. Однотонне червоне покриття добре поєднується з різними образами та додає впевненості у собі. Але його також можна доповнити блискітками та сяйвом.

Фото: Pinterest

Стиль металік

Для любительок виділятися і бути в центрі уваги ефект металік на нігтях — те, що потрібно. Такий манікюр виглядає дуже стильно і надає коротким нігтям особливої привабливості.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про тренд цієї зими — ліловий манікюр. Тут ви знайдете ідеї та дизайни для натхнення.