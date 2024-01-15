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Манікюр на короткі нігті: топ-5 модних дизайнів на зиму (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Короткі нігті виглядають дуже елегантно
Короткі нігті виглядають дуже елегантно. Фото Pinterest

Як прикрасити короткі нігті цієї зими

Не всі дівчата люблять довгі нігті і яскраво-зухвалі покриття. Деяким до душі більш коротка форма нігтів та стримані дизайни. Ми вже розповідали про найтрендовіші відтінки манікюру на зиму 2024 року, а сьогодні ділимося ідеями покриття на короткі нігті.

Топ-5 цікавих дизайнів на короткі нігті

Френч із родзинкою

Французький манікюр вважається класикою у світі нейл-арту, він чудово підходить як для довгих, так і для коротких нігтів. Однак, звичний френч можна злегка "розбавити", надавши йому сяйва або яскравих відтінків.

ідеї манікюру, френч
Фото: Pinterest

Космічний манікюр

Покриття яскравих відтінків із ефектом космічного сяйва стане чудовим варіантом для коротких нігтів. Спробуйте, якщо не боїтеся експериментів.

космічний манікюр
Фото: Pinterest

Витончений нюд

Нюдовий манікюр у природних варіаціях зробить ваші нігті дуже елегантними та витонченими. На коротких нігтях він виглядає просто чудово.

манікюр на короткі нігті
Фото: Pinterest

Червоний монохром

Ще один універсальний манікюр, який чудово виглядає на коротких нігтях. Однотонне червоне покриття добре поєднується з різними образами та додає впевненості у собі. Але його також можна доповнити блискітками та сяйвом.

червоний манікюр
Фото: Pinterest

Стиль металік

Для любительок виділятися і бути в центрі уваги ефект металік на нігтях — те, що потрібно. Такий манікюр виглядає дуже стильно і надає коротким нігтям особливої привабливості.

манікюр металік
Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про тренд цієї зими — ліловий манікюр. Тут ви знайдете ідеї та дизайни для натхнення.

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#Манікюр #Манікюр на короткі нігті