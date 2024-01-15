Манікюр на короткі нігті: топ-5 модних дизайнів на зиму (фото)
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Як прикрасити короткі нігті цієї зими
Не всі дівчата люблять довгі нігті і яскраво-зухвалі покриття. Деяким до душі більш коротка форма нігтів та стримані дизайни. Ми вже розповідали про найтрендовіші відтінки манікюру на зиму 2024 року, а сьогодні ділимося ідеями покриття на короткі нігті.
Топ-5 цікавих дизайнів на короткі нігті
Френч із родзинкою
Французький манікюр вважається класикою у світі нейл-арту, він чудово підходить як для довгих, так і для коротких нігтів. Однак, звичний френч можна злегка "розбавити", надавши йому сяйва або яскравих відтінків.
Космічний манікюр
Покриття яскравих відтінків із ефектом космічного сяйва стане чудовим варіантом для коротких нігтів. Спробуйте, якщо не боїтеся експериментів.
Витончений нюд
Нюдовий манікюр у природних варіаціях зробить ваші нігті дуже елегантними та витонченими. На коротких нігтях він виглядає просто чудово.
Червоний монохром
Ще один універсальний манікюр, який чудово виглядає на коротких нігтях. Однотонне червоне покриття добре поєднується з різними образами та додає впевненості у собі. Але його також можна доповнити блискітками та сяйвом.
Стиль металік
Для любительок виділятися і бути в центрі уваги ефект металік на нігтях — те, що потрібно. Такий манікюр виглядає дуже стильно і надає коротким нігтям особливої привабливості.
Раніше "Телеграф" розповідав про тренд цієї зими — ліловий манікюр. Тут ви знайдете ідеї та дизайни для натхнення.