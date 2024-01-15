Довгі чи короткі: які спідниці у тренді цієї зими (фото)

Які мініспідниці у тренді цієї зими

Взимку теж дуже хочеться виглядати стильно. В цьому році багато речей повернуться в моду з минулого. Зима, наприклад, принесе нам як нові тренди, так і моду на речі, які вже стали класикою. Сьогодні поговоримо про стильні спідниці зими 2024.

Спідниця — ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт та стиль. Про модні тенденції спідниць розповіли на Gazeta.ua.

Модні спідниці взимку 2024

Спідниця у кольорі металік

Цей відтінок трендовий у цьому році. Тому й спідниці в цьому відтінку теж актуальні. Їх можна носити з масивними светрами як світлих, так і темних відтінків, чорними колготками та високими чоботами. Доповнити образ можна пальтом.

Спідниця кольору металік

Спідниця на запах

Такий фасон спідниць варто обирати у довжині міні. Вона гарно поєднується з черевиками челсі або підборами. Також можна обирати варіанти таких спідниць з екошкіри або ж у більш спортивному стилі.

Спідниця на запах модна взимку цієї зими

Стьобана спідниця

Такий варіант ідеальний для тих, хто любить експерименти та виглядати неординарно. Наверх варто одягати немасивний светр, блузку чи водолазку. Взуття — челсі або довгі чоботи-труби. Доповнити такий образ можна акцентними прикрасами.

Стьобана спідниця - тренд цієї зими

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