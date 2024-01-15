Довгі чи короткі: які спідниці у тренді цієї зими (фото)
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Які мініспідниці у тренді цієї зими
Взимку теж дуже хочеться виглядати стильно. В цьому році багато речей повернуться в моду з минулого. Зима, наприклад, принесе нам як нові тренди, так і моду на речі, які вже стали класикою. Сьогодні поговоримо про стильні спідниці зими 2024.
Спідниця — ідеальний варіант для тих, хто любить комфорт та стиль. Про модні тенденції спідниць розповіли на Gazeta.ua.
Модні спідниці взимку 2024
Спідниця у кольорі металік
Цей відтінок трендовий у цьому році. Тому й спідниці в цьому відтінку теж актуальні. Їх можна носити з масивними светрами як світлих, так і темних відтінків, чорними колготками та високими чоботами. Доповнити образ можна пальтом.
Спідниця на запах
Такий фасон спідниць варто обирати у довжині міні. Вона гарно поєднується з черевиками челсі або підборами. Також можна обирати варіанти таких спідниць з екошкіри або ж у більш спортивному стилі.
Стьобана спідниця
Такий варіант ідеальний для тих, хто любить експерименти та виглядати неординарно. Наверх варто одягати немасивний светр, блузку чи водолазку. Взуття — челсі або довгі чоботи-труби. Доповнити такий образ можна акцентними прикрасами.
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