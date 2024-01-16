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Затишно та тепло: найактуальніші кашемірові светри взимку 2024 року (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Модний светр зігріє та підніме настрій Новина оновлена 16 січня 2024, 07:38
Модний светр зігріє та підніме настрій. Фото Freepik

Дивіться найстильніші моделі цього сезону

Серед модних тенденцій сезону осінь/зима 2023/2024 особливо виділяється кашеміровий светр, що займає важливе місце у світі стилю. Цей базовий елемент гардероба є обов’язковою частиною зимової капсули та відбиває прагнення носити прості речі, не поступаючись при цьому розкоші.

Як зазначає портал Vogue, кашеміровий светр став символом "тихої розкоші", поєднуючи в собі стриманість та вишуканість. Його привабливість полягає у відсутності логотипів, високій якості пряжі та нейтральних відтінках. У цьому огляді для вас – найкращі зразки кашемірових светрів цього сезону.

Модний светр на зиму 2024 із кашеміру

  • Класичний круглий виріз

Кашеміровий светр із круглим вирізом – це класика, яка має бути в гардеробі кожного. Якщо влітку основним верхом є майка або біла футболка, то восени та взимку це має бути кашеміровий светр. Він ідеально доповнить спідниці із 3D-вишивкою, як у колекції Prada. Рекомендується мати три м’які моделі у таких кольорах, як сірий, темно-синій та чорний, щоб створити капсулу для повсякденного стилю.

модна модель светра
Prada. Фото: Vogue
модель на подіумі у светрі
Prada. Фото: Vogue
модний в’язаний светр
Светр The Row. Фото: Vogue
светр із круглим горлом
Valentino. Фото: Vogue
светр із круглим вирізом
Max Mara. Фото: Vogue
  • Кашемірова водолазка

Ключовим елементом зимового гардероба є кашемірова водолазка. TheRow у колекції осінь/зима 2023/2024 зробили її незамінною, поєднуючи з блейзерами, м’якими пальтами та структурованими сукнями. Рекомендується вибирати моделі з високою горловиною, щоб використовувати як шар, що утеплює, або для створення затишку в холодну пору року.

Білий светр із горлом в образі
The Row. Фото: Vogue
Чорний светр із горлом в образі
The Row. Фото: Vogue
Чорний светр із кашеміру
Joseph. Фото: Vogue
Бежевий светр з високою горловиною
AMI Paris. Фото: Vogue
Светр з високим горлом бежевий
Max Mara. Фото: Vogue
  • Кардиган із кашеміру

Кардиган — невіднятний елемент зимового гардероба, який збережеться і навесні, комбінуючись зі спідницями та штанами. В’язаний кардиган стане важливою деталлю гардероба. При виборі інвестицій в одяг варто звернути увагу на 100% кашемір або суміш з вовною, що забезпечує затишок і тепло.

Сірий кардиган на подіумі
Loewe. Фото: Vogue
Модний кардиган на моделі
Max Mara. Фото: Vogue
модний кольоровий кардиган
Marni. Фото: Vogue
Стильний білий кардиган
Chloe. Фото: Vogue
Модний кардиган
Brunello Cucinelli. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які спідниці у тренді цієї зими. Дивіться у наступній статті фасони, які виведуть ваш образ на новий рівень.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди