Затишно та тепло: найактуальніші кашемірові светри взимку 2024 року (фото)

Дивіться найстильніші моделі цього сезону

Серед модних тенденцій сезону осінь/зима 2023/2024 особливо виділяється кашеміровий светр, що займає важливе місце у світі стилю. Цей базовий елемент гардероба є обов’язковою частиною зимової капсули та відбиває прагнення носити прості речі, не поступаючись при цьому розкоші.

Як зазначає портал Vogue, кашеміровий светр став символом "тихої розкоші", поєднуючи в собі стриманість та вишуканість. Його привабливість полягає у відсутності логотипів, високій якості пряжі та нейтральних відтінках. У цьому огляді для вас – найкращі зразки кашемірових светрів цього сезону.

Модний светр на зиму 2024 із кашеміру

Класичний круглий виріз

Кашеміровий светр із круглим вирізом – це класика, яка має бути в гардеробі кожного. Якщо влітку основним верхом є майка або біла футболка, то восени та взимку це має бути кашеміровий светр. Він ідеально доповнить спідниці із 3D-вишивкою, як у колекції Prada. Рекомендується мати три м’які моделі у таких кольорах, як сірий, темно-синій та чорний, щоб створити капсулу для повсякденного стилю.

Prada. Фото: Vogue

Prada. Фото: Vogue

Светр The Row. Фото: Vogue

Valentino. Фото: Vogue

Max Mara. Фото: Vogue

Кашемірова водолазка

Ключовим елементом зимового гардероба є кашемірова водолазка. TheRow у колекції осінь/зима 2023/2024 зробили її незамінною, поєднуючи з блейзерами, м’якими пальтами та структурованими сукнями. Рекомендується вибирати моделі з високою горловиною, щоб використовувати як шар, що утеплює, або для створення затишку в холодну пору року.

The Row. Фото: Vogue

The Row. Фото: Vogue

Joseph. Фото: Vogue

AMI Paris. Фото: Vogue

Max Mara. Фото: Vogue

Кардиган із кашеміру

Кардиган — невіднятний елемент зимового гардероба, який збережеться і навесні, комбінуючись зі спідницями та штанами. В’язаний кардиган стане важливою деталлю гардероба. При виборі інвестицій в одяг варто звернути увагу на 100% кашемір або суміш з вовною, що забезпечує затишок і тепло.

Loewe. Фото: Vogue

Max Mara. Фото: Vogue

Marni. Фото: Vogue

Chloe. Фото: Vogue

Brunello Cucinelli. Фото: Vogue

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