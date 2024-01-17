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Так носять джинси топ-моделі: три ультрамодні луки зі светром, які варто повторити (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Джинси та светр — у трендах 2024 року
Джинси та светр — у трендах 2024 року. Фото Freepik

Дивіться та надихайтеся!

Поєднання джинсів та светра — це безперечна класика в гардеробі, яка підходить будь-якому стилю та бюджету. Однак не з усіма речами джинси ідеально поєднуються, адже є варіанти, які зроблять вас старомодними.

Як відзначають фешн-експерти Vogue, дует джинси + светр не тільки вічний, але й надає можливість створювати легкі та стильні образи без зайвого клопоту. Щоб зробити цей трендовий мікс ще моднішим, зверніть увагу на вибір правильних джинсів і стильного в’язаного светра.

Як носити джинси з черевиками та не тільки

  • Джинси та светр у комплекті з черевиками та чорним клатчем

Надихнувшись стилем Софії Роу, додайте своєму образу фатальні нотки. Поєднуйте базовий кремовий светр із сірими джинсами, доповнюючи образ ботильйонами на плоскій підошві та графічним чорним клатчем. Цей стильний мікс ідеально підходить і для ранкових, і вечірніх виходів.

Софія Роу стиль — образ з джинсами
Модні уподобання Софії Роу надихають. Фото: Vogue
  • Джинси та светр з широким ретро поясом та балетками

Подібно до стилю Клер Роуз, робіть ставку на аксесуари, які ніколи не вийдуть з моди. Білі балетки та широкий замшевий пояс у стилі 1970-х чудово поєднуються з блакитними джинсами вільного крою та молочним светром. Це елегантна модна формула ідеальна для весняних образів.

Клер Роуз модель
Клер Роуз у джинсах виглядає чудово. Фото: Vogue
  • Джинси та светр з бушлатом та кросівками

Простий та стильний образ, натхненний Саскією де Брау. Поєднуйте широкі джинси, зручний светр, стильний бушлат та пару бездоганних кросівок для комфорту та гостроти зовнішнього вигляду.

З чим носити широкі джинси
Цей образ ідеально поєднує у собі зручність та стиль. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, як підібрати джинси, щоб виглядати ідеально. Високу, низьку чи середню посадку потрібно вибирати залежно від фігури.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди