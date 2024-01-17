Так носять джинси топ-моделі: три ультрамодні луки зі светром, які варто повторити (фото)

Дивіться та надихайтеся!

Поєднання джинсів та светра — це безперечна класика в гардеробі, яка підходить будь-якому стилю та бюджету. Однак не з усіма речами джинси ідеально поєднуються, адже є варіанти, які зроблять вас старомодними.

Як відзначають фешн-експерти Vogue, дует джинси + светр не тільки вічний, але й надає можливість створювати легкі та стильні образи без зайвого клопоту. Щоб зробити цей трендовий мікс ще моднішим, зверніть увагу на вибір правильних джинсів і стильного в’язаного светра.

Як носити джинси з черевиками та не тільки

Джинси та светр у комплекті з черевиками та чорним клатчем

Надихнувшись стилем Софії Роу, додайте своєму образу фатальні нотки. Поєднуйте базовий кремовий светр із сірими джинсами, доповнюючи образ ботильйонами на плоскій підошві та графічним чорним клатчем. Цей стильний мікс ідеально підходить і для ранкових, і вечірніх виходів.

Модні уподобання Софії Роу надихають. Фото: Vogue

Джинси та светр з широким ретро поясом та балетками

Подібно до стилю Клер Роуз, робіть ставку на аксесуари, які ніколи не вийдуть з моди. Білі балетки та широкий замшевий пояс у стилі 1970-х чудово поєднуються з блакитними джинсами вільного крою та молочним светром. Це елегантна модна формула ідеальна для весняних образів.

Клер Роуз у джинсах виглядає чудово. Фото: Vogue

Джинси та светр з бушлатом та кросівками

Простий та стильний образ, натхненний Саскією де Брау. Поєднуйте широкі джинси, зручний светр, стильний бушлат та пару бездоганних кросівок для комфорту та гостроти зовнішнього вигляду.

Цей образ ідеально поєднує у собі зручність та стиль. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, як підібрати джинси, щоб виглядати ідеально. Високу, низьку чи середню посадку потрібно вибирати залежно від фігури.