Стильний манікюр 2024: які відтінки актуальні в дизайні нігтів (фото)

У світі дизайну найбільш популярне переплетення стилів, текстур та відтінків

Світ краси та моди дуже динамічний, що ж стосується дизайну манікюру 2024 — мова передусім про зручність, легкість та простоту. Способи нанесення та виробництво манікюрних матеріалів постійно удосконалюються, відповідно з'являються новинки баз, гель-лаків, моделюючих гелів, різноманітні покриття, дивлячись на які хочеться сказати "вау".

У світі дизайну найбільш популярне переплетення стилів, текстур та відтінків. "Телеграф" зібрав яскраві варіанти оздоблення нігтів, аби ви могли відчувати себе на висоті.

Космічна тематика, неонові кольори якої та арт-абстракції ваблять своєю неординарністю, на піку популярності. У моді і написи та цитати на нігтях, а також малюнки та наклейки зі світу флори та фауни. Ефект скла та хромування з втиранням для нігтів також люблять модниці.

Кольорова палітра різноманітна: від нюдових та нейтральних – до насичених та яскравих.

Космос

"Космічний манікюр" в тренді вже кілька років

Молочно-шоколадні відтінки

Молочний манікюр - для вишуканих леді

Варіантів безліч: від пісочно-бежевого, молочного, вершкового до насиченого шоколадного. Натуральний кремовий відтінок має класний вигляд без ефекту мерехтіння.

Відтінок Аура

Аура на нігтях - ефект таємничості

Дизайн нігтів, на який був неабиякий попит 2000 року, залишається модною тенденцією 2024 року. Його популярність лише збільшується, включаючи все нові відтінки, кольори та 3D-ефекти. Нігті покривають базовим відтінком, потім центром губкою або аерографом наноситься відтінок аура.

Нігті зі стразами

Любите блиск - обирайте стрази

Під впливом модного мінімалізму з'явився тренд дизайну нігтів з крихітними стразами — по одному або кількох на ніготь, але без нагромадження.

Раніше "Телеграф" писав, який манікюр буде модним цієї зими. Модний "оксамит" додасть різноманітності вашому стилю і буде мати ефектний вигляд у поєднанні з будь-яким вбранням.