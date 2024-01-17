Стильний манікюр 2024: які відтінки актуальні в дизайні нігтів (фото)
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У світі дизайну найбільш популярне переплетення стилів, текстур та відтінків
Світ краси та моди дуже динамічний, що ж стосується дизайну манікюру 2024 — мова передусім про зручність, легкість та простоту. Способи нанесення та виробництво манікюрних матеріалів постійно удосконалюються, відповідно з'являються новинки баз, гель-лаків, моделюючих гелів, різноманітні покриття, дивлячись на які хочеться сказати "вау".
У світі дизайну найбільш популярне переплетення стилів, текстур та відтінків. "Телеграф" зібрав яскраві варіанти оздоблення нігтів, аби ви могли відчувати себе на висоті.
Космічна тематика, неонові кольори якої та арт-абстракції ваблять своєю неординарністю, на піку популярності. У моді і написи та цитати на нігтях, а також малюнки та наклейки зі світу флори та фауни. Ефект скла та хромування з втиранням для нігтів також люблять модниці.
Кольорова палітра різноманітна: від нюдових та нейтральних – до насичених та яскравих.
Космос
Молочно-шоколадні відтінки
Варіантів безліч: від пісочно-бежевого, молочного, вершкового до насиченого шоколадного. Натуральний кремовий відтінок має класний вигляд без ефекту мерехтіння.
Відтінок Аура
Дизайн нігтів, на який був неабиякий попит 2000 року, залишається модною тенденцією 2024 року. Його популярність лише збільшується, включаючи все нові відтінки, кольори та 3D-ефекти. Нігті покривають базовим відтінком, потім центром губкою або аерографом наноситься відтінок аура.
Нігті зі стразами
Під впливом модного мінімалізму з'явився тренд дизайну нігтів з крихітними стразами — по одному або кількох на ніготь, але без нагромадження.
Раніше "Телеграф" писав, який манікюр буде модним цієї зими. Модний "оксамит" додасть різноманітності вашому стилю і буде мати ефектний вигляд у поєднанні з будь-яким вбранням.