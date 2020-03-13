Сьогоднішній коронавірус передбачила Ванга

Новини науки:Ванга пророкувала спалах смертоносного коронавіруса. Сліпа провидиця з Болгарії передбачала, що в 2020 році людству загрожує "чума, яка викосить мільйони".

Особистий перекладач Ванги Петро Стоянов в одному з ефірів програми "На самом деле" заявив, що серед величезної спадщини знаменитої віщунки є пророцтво, яке досить актуальне саме зараз.

Ванга передбачала епідемію коронавіруса. Вона говорила, що "до цих двійок повернеться стара хвороба", яка представляє небезпеку для людей у всьому світі.

Існування цього пророцтва Ванги підтвердив і журналіст Сергій Косторний, який особисто знав болгарську провидицю.

"Вона сказала, що в рік п’яти двійок відбудеться епохальна подія для всього людства. Планета отримає такий страшний вірус, що можуть загинути сотні мільйонів людей", – розповів Косторний в передачі. Він додав, що Ванга вважала, що в 2020-му році відбудеться повернення хвороби, яка представляє собою модифікацію "чуми, котра вже була раніше й викосила мільйони людей"

В пророцтвах сліпої провидиці є і хороша новина: приблизно через три місяці після піку епідемії вченим вдасться створити ефективну вакцину проти смертельної хвороби. Однак до цього часу, говорила Ванга, загине дуже багато людей.

Варто зазначити, що масштаби зараження коронавірусом COVID-19 дійсно з кожним днем стають все більш загрозливими. Хвороба вже дісталася до політиків і їх сімей. Прем’єр-міністр Великобританії закликав готуватися до гіршого. НА уханьську пневмонію захворіла дружина прем’єра Канади.