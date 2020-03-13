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Сьогоднішній коронавірус передбачила Ванга

Сьогоднішній коронавірус передбачила Ванга
20:43 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф today.ua Фото: Twitter

Новини науки:Ванга пророкувала спалах смертоносного коронавіруса. Сліпа провидиця з Болгарії передбачала, що в 2020 році людству загрожує "чума, яка викосить мільйони".

Особистий перекладач Ванги Петро Стоянов в одному з ефірів програми "На самом деле" заявив, що серед величезної спадщини знаменитої віщунки є пророцтво, яке досить актуальне саме зараз.

Ванга передбачала епідемію коронавіруса. Вона говорила, що "до цих двійок повернеться стара хвороба", яка представляє небезпеку для людей у всьому світі.

Існування цього пророцтва Ванги підтвердив і журналіст Сергій Косторний, який особисто знав болгарську провидицю.

"Вона сказала, що в рік п’яти двійок відбудеться епохальна подія для всього людства. Планета отримає такий страшний вірус, що можуть загинути сотні мільйонів людей", – розповів Косторний в передачі. Він додав, що Ванга вважала, що в 2020-му році відбудеться повернення хвороби, яка представляє собою модифікацію "чуми, котра вже була раніше й викосила мільйони людей"

В пророцтвах сліпої провидиці є і хороша новина: приблизно через три місяці після піку епідемії вченим вдасться створити ефективну вакцину проти смертельної хвороби. Однак до цього часу, говорила Ванга, загине дуже багато людей.

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Варто зазначити, що масштаби зараження коронавірусом COVID-19 дійсно з кожним днем стають все більш загрозливими. Хвороба вже дісталася до політиків і їх сімей. Прем’єр-міністр Великобританії закликав готуватися до гіршого. НА уханьську пневмонію захворіла дружина прем’єра Канади.

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Ванга, Вирус, Коронавірус, Covid-19, Сергій Косторний.
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