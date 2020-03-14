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Астрономи пояснили "неправильне" обертання Урану

Астрономи пояснили "неправильне" обертання Урану
08:54 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: pixabay

Новини науки:На думку вчених, нахил орбіти планети пов'язаний з системою кілець.

Астрономи з Університету Меріленда запропонували нове пояснення того, чому обертання Урану відрізняється від інших планет Сонячної системи. На їхню думку, це пов'язано з гігантською системою кілець, яка існувала в минулому, повідомляє Science Alert.

Полюса більшості планет Сонячної системи орієнтовані приблизно в одному напрямку і всі вони обертаються проти годинникової стрілки. Але не Уран. Вісь його обертання нахилена під кутом 98 градусів до орбіти і він обертається за годинниковою стрілкою.

Вчені вважають, що причиною цього стало зіткнення Урану і декількох великих небесних тіл в минулому. Тепер же дослідники запропонували інше пояснення: існування гігантської системи кілець в минулому планети.

В Урана є кільця і зараз, але вони тонкі і не йдуть ні в яке порівняння з кільцями Сатурна. Але дані, отримані станцією Cassini, свідчать про те, що кільця можуть бути тимчасовим явищем, а отже, ймовірно, що в якийсь період з 4,5 мільярдів років Урану була гігантська система кілець.

За словами вчених, недолік "ударної" теорії нахилу осі обертання Урана полягає в тому, що у цієї планети і Нептуна схожі періоди обертання, що свідчить про те, що вони сформувалися в однакових умовах. Якщо ж припустити, що Уран пережив зіткнення, достатньо потужне для того, щоб збити його на бік, схожий період обертання з Нептуном стає неможливим.

Крім того, удар міг би зруйнувати систему супутників Урану, але їхні розміри і орбіти нагадують галілеєві супутники Юпітера, що виключає можливість впливу на них сторонньої сили. Вчені також зазначили, що супутники Урану льодисті, а зіткнення з великим небесним тілом призвело б до вивільнення такої кількості тепла, яке могло б випарувати лід, зробивши супутники більш кам'янистими, ніж крижаними.

За словами дослідників, ці проблеми можна вирішити, якщо припустити, що у Урану була система кілець, яка була здатна викликати коливання осі обертання (прецесію). Ця прецесія могла поєднуватися з орбітальною прецесією, коли обурення відчуває сама орбіта обертання навколо Сонця. В результаті виник спін-орбітальний резонанс, коли синхронізується орбітальний рух небесного тіла і його обертання навколо своєї осі. Резонанс, в свою чергу, може генерувати великий вісьовий нахил.

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Астрономи провели моделювання, яке показало, що наявність системи кілець могла б забезпечити нахил осі обертання на 70 градусів. Це означає, що зіткнення з іншим небесним тілом все-таки могло бути, але воно було значно меншим, а значить, набагато більш вірогідним. Крім того, таке зіткнення було одне, що робить цю гіпотезу ще більш вірогідною.

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Космос, Уран, Обертання Урану, Неправильне обертання Урану.
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