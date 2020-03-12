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Астрономи стурбовані запуском супутників Starlink

Астрономи стурбовані запуском супутників Starlink
18:05 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини науки:У своєму недавньому виступі глава SpaceX та Tesla спробував пояснити, чому астрономам нема про що турбуватися.

Наукова спільнота висловлює побоювання ініціативою Ілона Маска запустити на навколоземну орбіту тисячі супутників для забезпечення глобального супуитникового інтернету.

Що турбує науковців

Під час свого виступу на конференції Satellite 2020 у Вашингтоні Ілон Маск заявив, що їх супутники здійснюють нульовий вплив на астрономічні відкриття. Але якщо колись це зміниться, він пообіцяв вжити відповідних заходів.

З травня минулого року SpaceX запустила в космос близько 300 супутників Starlink із запланованих 42 000. Однак уже цього досить, щоб астрономи могли помітити їх під час спостережень за космосом.

Що про це каже Ілон Маск

Однак і на ці заяви у мільярдера знайшлося пояснення. За його словами, деякі супутники можна було побачити тільки через те, що вони просто не встигли набрати потрібну висоту.

Тепер, коли супутники насправді на орбіті, я був би вражений, якби хтось міг сказати мені, де всі вони розташовані. Я не зустрічав жодної людини, хто міг би сказати мені, де вони всі. Я маю на увазі, що це не є такою великою проблемою, – зазначив Ілон Маск.

Незважаючи на всі заяви про те, що супутники не здійснюють ніякого впливу на процес спостереження за космосом, в січні цього року SpaceX почала тестувати відбиваюче покриття, яке дозволило б зробити апарати менш помітними. Маск також підтвердив, що вони проводять різні експерименти, в тому числі забарвлюють антени в чорний колір замість білого і працюють над спеціальним навісом, щоб супутники відбивали менше світла.

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Що на це кажуть астрономи

Дейв Клементс – астроном Імператорського коледжу Лондона – впевнений, що якщо Ілон Маск дійсно стурбований проблемою спостереження за космосом, то він повинен припинити запуск своїх супутників до тих пір, поки не буде знайдений робочий спосіб їх приховування від телескопів. За його словами, SpaceX ігнорує той факт, що супутники Starlink можуть "засліплювати" радіотелескопи.

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Илон Маск, Starlink, Запуск супутників Starlink, Астрономи стурбовані запуском.
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