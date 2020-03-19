Біологи з'ясували, навіщо арктичним "єдинорогам" потрібні роги

Новини науки:Роги потрібні нарвалам для залучення самок.

Вчені з Університету Арізони провели 35-річне спостереження за нарвалами, яких також називають "арктичними єдинорогами", і пояснили, навіщо їм потрібні роги. Виявляється, ці морські ссавці використовують їх виключно для приваблення самок, повідомляє Naked science.

Формою тіла нарвали нагадують білух, але найбільш вражаючою їхньою особливістю є роги довжиною більше половини тіла. По суті, роги – це видозмінені зуби, яких у цих ссавців всього два. Лівий у самців трансформується в закручений бивень, а правий часто взагалі не прорізається. Іноді зустрічаються тварини з двома бивнями, в деяких випадках це навіть можуть бути самки.

Причини, за якими у цих ссавців з'явилися роги, довгий час були загадкою для вчених. Передбачалося, що вони використовуються для полювання, для захисту або для підвищення привабливості у самок.

У ході дослідження вчені заміряли роги дорослих самців нарвалів, які живуть у берегів Гренландії. Усього їм вдалося вивчити 245 тварин. У результаті дослідники прийшли до висновку про те, що бивні призначені для статевого відбору. При чому, у найбільших самців були непропорційно великі бивні.