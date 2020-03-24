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Астрономи знайшли кінець Чумацького шляху

Астрономи знайшли кінець Чумацького шляху
10:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: sciencenews.org

Новини науки:За даними астрономів із Даремського університету, загалом довжина Чумацького шляху становить 1,9 мільйонів світлових років.

Астрофізики з Даремського університету в Англії встановили, що Чумацький шлях розтягнутий на 1,9 мільйонів світлових років. Про це повідомляє Science News із посиланням на дослідження науковців.

«Наша галактика є значно більшою, ніж це здається. Нове дослідження показує, що Чумацький шлях розтягнутий на близько два мільйони світлових років, що є у понад 15 разів ширшим за свій спіральний диск», - йдеться у повідомленні.

Професори сподіваються, що завдяки цим встановленим даними їм буде легше встановити масу галактики, у якій розташована Сонячна система, й кількість галактик, які обертаються навколо неї.

Пекуча планета Wasp-76b, на якій йдуть залізні дощі

Зазначається, що для того, аби знайти край Чумацького шляху, астрономи проводили на комп’ютері симуляції щодо формування великих галактик.

Вчені вважають, що край Чумацького шляху знаходиться за близько 950 світлових років від центра самої галактики.

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НАСА, Космос, Галактика, Чумацкий шлях, Астрономи.
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