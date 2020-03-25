Два нові види акул знайшли біля берегів Африки

Новини науки:Дослідники виловили у водах Індійського океану біля Занзібару і Мадагаскару кілька акул, яких віднесли до двох нових видів.

Риби відносяться до роду пилконосих акул Pliotrema. Вони отримали імена Pliotrema kajae і Pliotrema annae на честь дочки і племінниці автора відкриття, Симона Вайгмана.

Це м’ясоїдні тварини, які харчуються рибою, ракоподібними і кальмарами і використовують зазубрений ніс для полювання. Пилконосі акули зустрічаються в Індійському і південній частині Тихого океану і своїм виглядом нагадують рибу-пилу. Але пилконосі акули помітно менше розміром, найбільші з них досягають лише 1,7 метра, тоді як риба-пила може зрости більш 6 метрів в довжину.

У більшості подібних акул загону Pristiophoridae з боків тулуба розташовуються по п’ять зябрових щілин. Раніше був відомий лише один вид, у якого зябрових щілин було шість, це був єдиний відомий представник роду Pliotrema - Pliotrema warreni, який зустрічається біля берегів ПАР і Мозамбіку, а також на південь від Мадагаскару.

Pliotrema kajae і Pliotrema annae, судячи з усього, зустрічаються в своєму ареалі проживання дуже рідко, і, ймовірно, знаходяться під загрозою зникнення через вилов рибалками. Справа в тому, що основна глибина проживання цих акул (до 320 метрів) збігається з зоною, доступною для рибальським промислів.

"Разом з нашими колегами ми виявили ці дві нові акули під час дослідження дрібного рибальства на узбережжях Мадагаскару і Занзібару. Хоча відкриття цих незвичайних і цікавих акул само по собі є дивом, воно також підкреслює, наскільки багато ще невідомо про біорізноманіття в прибережних водах по всьому світу", - підкреслив Симон Вайгман.

Незважаючи на назву, в дрібному рибальстві зайнято близько 95% світових рибалок, і вони є неймовірно важливим джерелом продовольства, особливо в тропічних країнах, що розвиваються. Вчені підрахували, що цей вид рибальства значно зменшує кількість акул і скатів в Східній Африці і прилеглих островах. З відкриттям тут двох нових видів необхідність належної оцінки впливу дрібного рибальства на морську флору і фауну стає ще більш актуальною.

"Відкриття двох нових акул також демонструє важливість роботи з місцевими громадами. Без участі рибалок ми могли б ніколи не знайти цих тварин. Починаючи з простих оцінок і закінчуючи розробкою методів зміни уловів і управління рибним промислом, наша мета - забезпечити стійке рибальство і зберегти довгострокове майбутнє цих видів", - зазначили автори відкриття.