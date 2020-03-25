Скачать
Четвер, 26.03.2020
У Києві з 1 квітня проїзд можна буде оплатити лише за допомогою Е-квитка
У Києві з 1 квітня проїзд можна буде оплатити лише за допомогою Е-квитка
З 27 березня Україна повністю закриває авіапростір
З 27 березня Україна повністю закриває авіапростір
Боксер та тренер збірної Туреччини з боксу захворіли на коронавірус
Боксер та тренер збірної Туреччини з боксу захворіли на коронавірус
Що таке Година Землі 2020
Що таке Година Землі 2020

Два нові види акул знайшли біля берегів Африки

Два нові види акул знайшли біля берегів Африки
16:54 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф nv.ua

Новини науки:Дослідники виловили у водах Індійського океану біля Занзібару і Мадагаскару кілька акул, яких віднесли до двох нових видів.

Риби відносяться до роду пилконосих акул Pliotrema. Вони отримали імена Pliotrema kajae і Pliotrema annae на честь дочки і племінниці автора відкриття, Симона Вайгмана.

Це м’ясоїдні тварини, які харчуються рибою, ракоподібними і кальмарами і використовують зазубрений ніс для полювання. Пилконосі акули зустрічаються в Індійському і південній частині Тихого океану і своїм виглядом нагадують рибу-пилу. Але пилконосі акули помітно менше розміром, найбільші з них досягають лише 1,7 метра, тоді як риба-пила може зрости більш 6 метрів в довжину.

У більшості подібних акул загону Pristiophoridae з боків тулуба розташовуються по п’ять зябрових щілин. Раніше був відомий лише один вид, у якого зябрових щілин було шість, це був єдиний відомий представник роду Pliotrema - Pliotrema warreni, який зустрічається біля берегів ПАР і Мозамбіку, а також на південь від Мадагаскару.

Pliotrema kajae і Pliotrema annae, судячи з усього, зустрічаються в своєму ареалі проживання дуже рідко, і, ймовірно, знаходяться під загрозою зникнення через вилов рибалками. Справа в тому, що основна глибина проживання цих акул (до 320 метрів) збігається з зоною, доступною для рибальським промислів.

"Разом з нашими колегами ми виявили ці дві нові акули під час дослідження дрібного рибальства на узбережжях Мадагаскару і Занзібару. Хоча відкриття цих незвичайних і цікавих акул само по собі є дивом, воно також підкреслює, наскільки багато ще невідомо про біорізноманіття в прибережних водах по всьому світу", - підкреслив Симон Вайгман.

Незважаючи на назву, в дрібному рибальстві зайнято близько 95% світових рибалок, і вони є неймовірно важливим джерелом продовольства, особливо в тропічних країнах, що розвиваються. Вчені підрахували, що цей вид рибальства значно зменшує кількість акул і скатів в Східній Африці і прилеглих островах. З відкриттям тут двох нових видів необхідність належної оцінки впливу дрібного рибальства на морську флору і фауну стає ще більш актуальною.

В Італії стартував показ кінострічок на будівлях для людей на карантині

"Відкриття двох нових акул також демонструє важливість роботи з місцевими громадами. Без участі рибалок ми могли б ніколи не знайти цих тварин. Починаючи з простих оцінок і закінчуючи розробкою методів зміни уловів і управління рибним промислом, наша мета - забезпечити стійке рибальство і зберегти довгострокове майбутнє цих видів", - зазначили автори відкриття.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мадагаскар, Африка, Науковци, Pliotrema kajae, Pliotrema annae, Акули, Новий вид, Зазнзібар.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня
02 Зеленський повідомив про запровадження державного проекту "Великдень вдома"
03 Видання Marca назвало Кличків кращими суперважкваговиками 21 століття
04 Понад тисячу українців евакуюють поїздами з Перемешля
05 В Україні лабораторно підтверджено 136 випадків зараження коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні лабораторно підтверджено 136 випадків зараження коронавірусом
В Україні лабораторно підтверджено 136 випадків зараження коронавірусом
Чехія посилила обмеження через коронавірус
Чехія посилила обмеження через коронавірус
Зеленський повідомив про запровадження державного проекту &quot;Великдень вдома&quot;
Зеленський повідомив про запровадження державного проекту "Великдень вдома"
Принц Чарльз, син Королеви Єлизавети заразився коронавірусом
Принц Чарльз, син Королеви Єлизавети заразився коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся