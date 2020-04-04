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Третій прототип ракети SpaceX Starship вибухнув під час випробувань

Третій прототип ракети SpaceX Starship вибухнув під час випробувань
13:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини науки:Під час запуску ракети нового покоління SpaceX Starship, стався вибух паливного баку

Ракета Starship виробництва SpaceX, яку планують використовувати для польотів на Місяць та Марс, вибухнула під час випробувань — це сталося вже третє.

Про це інформує The Verge.

"Третій прототип ракети нового покоління SpaceX Starship, вибухнув під час випробування тиску на полігоні компанії у Бока-Чіка, штат Техас", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ракета вибухнула після того, як у один з паливних баків закачали рідкий азот. У результаті бак деформувався та розірвався, а це призвело до руйнування всієї ракети.Засновник компанії Ілон Маск заявив, що співробітники SpaceX вивчають причини провалу тестування. Він припускає, що причина може бути у неправильних параметрах для тестування.

Інший прототип ракети Starship вибухнув у листопаді минулого року під час випробування тиску. Наприкінці лютого цього року прототип Starship вибухнув під час випробувань після надуву рідким азотом нижньої частини ракети.

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Все по темі:

Ракета, SpaceX, Илон Маск, SpaceX Starship.
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