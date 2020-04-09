Було знайдено останки древнього черепу з хірургічним втручанням

Стародавні греки вміли робити складні операції на головному мозку. Доказ тому знайшли археологи під час розкопок на грецькому острові Тасос.
На археологічній ділянці Паліокастро були знайдені останки десяти чоловік - чотирьох жінок і шістьох чоловіків, що належать до вищого стану. Дослідники з'ясували, що ці люди жили в період з IV по VII століття нашої ери, коли острів Тасос належав Східно Римській імперії.
Увагу дослідників привернув один з черепів. З'ясувалося, що на ньому була проведена складна операція, яка зачіпає головний мозок. Людина отримала важку травму, практично несумісну з життям. Однак лікар зробив спробу його врятувати.
Дослідники встановили, що ймовірною причиною хірургічного втручання стала інфекція. Швидше за все, чоловік все ж помер під час проведення операції або незабаром після неї, повідомляє phys.org.
Вчені вважають, що древній лікар володів великим досвідом. Адже це складне хірургічне втручання провели в епоху, коли ще не існувало сучасного медичного обладнання та антибіотиків.