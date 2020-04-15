SpaceX перенесла запуск Falcon 9

Компанія SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9, яка повинна була вивести на орбіту 60 супутників "щонайменше на декілька днів".
Як повідомляє Florida Today, старт повинен був відбутися 16 квітня у Флориді. Супутники Starlink призначені для забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету, передає kommersant.
15 березня пуск з мису Канаверал був перерваний за кілька секунд до старту.
Компанія повідомила, що старт був перерваний автоматичною системою і пов'язаний зі збоєм процесу передачі даних. Starlink - супутникова мережа нового покоління, яка в разі успішного функціонування зможе забезпечити людей по всьому світу широкосмуговим доступом в інтернет.