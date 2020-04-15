SpaceX перенесла запуск Falcon 9

Новини науки:Компанія повідомила, що старт був перерваний автоматичною системою.

Компанія SpaceX відклала запуск ракети Falcon 9, яка повинна була вивести на орбіту 60 супутників "щонайменше на декілька днів".

Як повідомляє Florida Today, старт повинен був відбутися 16 квітня у Флориді. Супутники Starlink призначені для забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету, передає kommersant.

15 березня пуск з мису Канаверал був перерваний за кілька секунд до старту.

Компанія повідомила, що старт був перерваний автоматичною системою і пов'язаний зі збоєм процесу передачі даних. Starlink - супутникова мережа нового покоління, яка в разі успішного функціонування зможе забезпечити людей по всьому світу широкосмуговим доступом в інтернет.