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Як живуть дослідники Антарктиди в часи пандемії

Як живуть дослідники Антарктиди в часи пандемії
15:25 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини науки:Поки вчені налаштовані оптимістично. Вони мають великі запаси фільмів, солодощів й інтернет, не кажучи вже про морських слонів прямо біля порогу.

Група австралійських дослідників вже тривалий час перебуває в Антарктиді, куди поки не дістався коронавірус.

Хоч у роботі нічого не змінюється: науковці спостерігають за кліматичними змінами, фіксують на камеру морських птахів і доглядають за станцією, втім, вчені констатують, що "зараз тривожний час для кожного".

За їхніми словами, тривога вмотивована необізнаністю того, що відбувається за межами льодового материка. Останній учасник літньої експедиції покинув станцію у лютому, коли стрімке поширення коронавірусу у світі було вже очевидним. "Ніхто ніколи не чув про COVID-19, коли ми покинули Австралію у жовтні, проте це почало впливати на антарктичну програму на початку січня", – пояснюють виданню науковці.

Вчені діляться, що наслідки спалаху коронавірусу на станції будуть катастрофічними з урахуванням тільки одного лікаря та невеликого медичного кабінету. На льодяному континенті розміщені близько 70 активних антарктичних баз, взимку там проживає близько 1000 осіб, а влітку їхня кількість збільшується до 4 тисяч.

Австралійський антарктичний підрозділ нині нараховує 89 членів екіпажу на чотирьох своїх станціях. Команда добре підготовлена до тривалої зими, але світова пауза через пандемію готує нові виклики. Поки вчені налаштовані оптимістично. Вони мають великі запаси фільмів, солодощів й інтернет, не кажучи вже про морських слонів прямо біля порогу.

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Дослідники зауважують, що поки не відчувають того хаосу, який панує в решті світу: "Вплив COVID-19 на наукові дослідження тут, імовірно, буде найбільш відчутним наступного літа". Крім того, припускають, що низку наукових проектів, запланованих на літо, доведеться відкласти.

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Карантин, Антарктида, Науковци, Вчені, Дослідники.
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