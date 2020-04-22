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NASA зробило вражаючий кадр з корабля SpaceX

NASA зробило вражаючий кадр з корабля SpaceX
09:27 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: Twitter

Новини науки:Інтернет-супутники Starlink направили на орбіту Землі.

Один з астронавтів, який зараз перебуває на Міжнародній космічній станції, зняв на камеру колони інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX, якою володіє винахідник-мільярдер Ілон Маск. Вони були розташовані просто біля МКС.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Варто уточнити, що сама фотографія була зроблена астронавтом ще 13 квітня о 21:25 за київським часом.

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Як зазначає американський телеканал CNBC, йдеться про партію інтернет-супутників Starlink, які компанія Ілона Маска направила на орбіту під час п'ятого запуску з космодрому у Флориді.

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