NASA зробило вражаючий кадр з корабля SpaceX

Один з астронавтів, який зараз перебуває на Міжнародній космічній станції, зняв на камеру колони інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX, якою володіє винахідник-мільярдер Ілон Маск. Вони були розташовані просто біля МКС.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

A train of SpaceX Starlink satellites crosses in orbit above the International Space Station, spotted in this photo taken by an astronaut on Monday:https://t.co/9vabugRZJB pic.twitter.com/EWrgvkJr0c