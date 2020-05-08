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У Китаї виявили унікальну печатку принца із чистого золота
У Китаї виявили унікальну печатку принца із чистого золота

У Китаї виявили унікальну печатку принца із чистого золота

У Китаї виявили унікальну печатку принца із чистого золота
08:22 Сьогодні Телеграф nv.ua thehistoryblog.com

Новини науки:Археологи виявили дуже рідкісну золоту печатку, що належить принцу династії Мін, на місці битви 17-го століття в містечку Цзянкоу на південному заході Китаю.

Квадратна печатка виготовлена з чистого золота (95%) та являє собою квадрат зі сторонами по 10 см і товщиною близько 3 см, відзначають автори відкриття.

Зверху розташована велика ручка у формі черепахи. Знаки на зворотному боці печатки означають «Шу Ши Цзи Бао». Шу — це назва епохи династії Мін для сучасної провінції Сичуань, а «Ши Цзи» — це назва першого сина принца.

Золоту печатку разом з безліччю інших артефактів знайшли на березі річки Миньцзян. Тут в пізній період правління династії Мін (1368−1644 рр. н.е.) відбулася одна з найбільших битв так званої Селянської війни.

У цій області за три сезони розкопок було виявлено більше 50 000 артефактів. Заключний в цьому році етап розкопок тривав більше трьох місяців — з січня по квітень. За цей час вчені ретельно вивчили площу в 5000 квадратних метрів і виявили, в тому числі і цю печатку.

Серед знайдених предметів — сережки, персні, браслети, застібки, злитки, монети та декоративні предмети з золота і срібла. Одна золота монета — це медальйон з ім'ям лідера повстанців Чжан Сяньчжуна. На деяких срібних злитках проставлено назву місцевого уряду.

З іншого боку, золота печатка принца, виявлена на розкопках в цьому році, має кілька слідів надрізів і була знайдена розділеною на кілька частин. Напис також більш зношений, ніж незайманий напис на печатці лідера повстанців. Велика частина збитку, ймовірно, була нанесена до того, як вона впала в річку під час битви.

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Ці багаті знахідки цінні не тільки як артефакти, тому що вони додають важливу інформацію до того, що вчені знають про обробку металів династії Мін, фіскальних системах, військові технології та управління протягом неспокійних останніх років її правління. Зараз в цьому регіоні будується новий музей для розміщення величезної колекції дорогоцінних предметів Мін.

Раніше НВ повідомляв, що археологи розкрили гробницю знатної китаянки IX століття і виявили там кістки осла. Вчені припустили, що померла була прихильницею гри поло, а її родичі вирішили таким чином віддати належне її захопленню.

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Китай, Золото, Археология, Печатка, Знахідка.
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