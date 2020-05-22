У Сонячній системі виявили новий вид загадкових космічних тіл

Новини науки:Космічне тіло виявила система попередження небезпечного зближення Землі з астероїдами ATLAS.

Астрономи виявили в Сонячній системі новий вид загадкових космічних тіл.

Про це повідомляє Phys.org.

Космічне тіло виявила система попередження небезпечного зближення Землі з астероїдами ATLAS. Ним виявився троянський астероїд LD2. Вперше його помітили в Сонячній системі у 2019 році. При цьому астероїд пройшов позаду Сонця, а у квітні 2020 року знову з'явився в полі зору.

Астероїд демонструє ознаки комети - у нього є кометний хвіст. LD2 переміщується по орбіті аналогічній Юпітеру і знаходиться на однаковій відстані від планети, в точці Лагранжа. Астероїд рухається в складі хмари астероїдів попереду Юпітера.

За словами вчених, більшість троянських астероїдів були захоплені в даній області космосу мільярди років тому, і поверхневий лід з них випарувався. LD2 може служити доказом того, що лід міг залишитися під поверхнею космічного тіла. Ймовірно також, що кометний хвіст з'явився у астероїда після зіткнення з іншим космічним тілом.

Як повідомляв УНІАН, сонце перейшло у незвично тихий період, в ході якого кількість плям, які виникають на його поверхні, надзвичайно мала. Цей рівень активності настільки низький, що деякі вчені допускають початок "глибокого сонячного мінімуму" або навіть так званого "Великого мінімуму".