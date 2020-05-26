Вчені відкрили найдавнішу з галактик рідкісної форми

Новини науки:Середній зовнішній діаметр її кільця перевищує 42 тисячі світлових років, а діаметр отвору в центрі - понад 17,5 тисячі.

Австралійські астрономи відкрили кільцеподібну галактику R5519 віком майже 11 мільярдів років.

Про це повідомляє Naked Science.

Галактика R5519 розташована в 10,8 мільярда світлових років. Це перша кільцеподібна галактика, виявлена на такій відстані. Середній зовнішній діаметр її кільця перевищує 42 тисячі світлових років, а діаметр отвору в центрі - понад 17,5 тисячі.

Астрономи припускають, що R5519 утворилася внаслідок лобового зіткнення «звичайної» дискової карликової галактики з сусідкою, яка зруйнувала її ядро. На це, зокрема, вказує підвищена швидкість зореутворення в кільці, що досягає 80 сонячних мас в рік. Зіткнення могло створити ударні хвилі, які поширювалися від центру до периферії, формуючи ущільнення газу і пилу, стимулюючи появу в них нових зірок.

Поява кільцеподібної галактики вказує, що вже тоді їй передувала цілком сформована і впорядкована дискова галактика, хоча вважається, що поява таких високоструктурованих і великих об'єктів вимагає набагато більше часу.