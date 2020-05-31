Астронавти NASA провели відеоекскурсію на CrewDragon (Відео)

Новини науки:Пілоти показали вид з ілюмінатора, а також свій талісман – іграшкового динозавра.

Астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі, які летять до МКС на борту корабля CrewDragon, провели для глядачів. невелику відеоекскурсію інтер'єром борту.

Даг Херлі розповів, що астронавти за традицією обрали кораблю ім'я, хоча до старту воно трималося в секреті. Їх модуль одержав назву Endeavour. Раніше так називався один з «шатлів», на якому літали в космос і Бенкен, і Херлі.

Пілоти показали глядачам інтер'єр свого судна. Корабель виявився досить просторим – під кріслами для екіпажу знаходиться відділення з ілюмінаторами, де можуть бути розміщені додаткові вантажі або пасажири.

Астронавти показали свої робочі місця, вид з ілюмінатора, а також свій талісман – іграшкового динозавра. Останній використовується і як індикатор невагомості.

Нагадаємо, в США напередодні відбувся запуск на орбіту корабля компанії SpaceX - Crew Dragon. Два астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Харлі за 19 годин мають долетіти до Міжнародної космічної станції.