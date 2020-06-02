Новини науки:Траєкторія астероїда перетинає орбіту нашої планети.

До Землі наближається «потенційно небезпечний астероїд» розміром з футбольне поле.

Про це повідомляє Space Reference з посиланням на дані американського космічного агентства NASA.

Відзначається, що на мінімальній відстані від Землі він буде в суботу, 6 червня, близько 6:20. При цьому траєкторія астероїда перетинає орбіту нашої планети.

За стандартами NASA потенційно небезпечними астероїдами вважають ті, що перевищують 140 м в розмірі, а близькість їх до Землі менш як 7,5 млн км.

Астероїд був відкритий у 2002 році. Один оберт навколо Сонця він робить приблизно за 300 земних діб.

Прямої загрози для Землі астероїд не представляє, оскільки пройде в 13 разів далі, ніж орбіта Місяця.