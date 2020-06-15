Телескоп Хаббл зробив знімок ультраяскравої галактики

На знімку зображено так зване гравітаційне лінзування - ефект, при якому простір викривляється масивними об'єктами і світло згинається.

Завдяки космічному телескопу Хаббл вчені отримали знімок ультраяскравої галактики, відомої як PLCK G045.1 + 61.1.

На знімку, опублікованому на сайті обсерваторії, галактика виглядає як безліч червонуватих точок біля центру зображення і гравітаційно лінзується скупченням більш близьких галактик, які також видно на цьому зображенні.

Як повідомляється, гравітаційне лінзування відбувається, коли великий розподіл речовини, такий як галактичне скупчення, знаходиться між Землею і віддаленим джерелом світла. Оскільки простір викривляється масивними об'єктами, світло від віддаленого об'єкта згинається, коли віно прямує до нас. Цей ефект був вперше передбачений загальною теорією відносності Ейнштейна.

З 2009 по 2013 рік космічна обсерваторія Планка проводила багаторазові зйомки на всьому небі. У ході цих досліджень Планк виявив деякі з найбільш яскравих галактик з великими гравітаційними лінзами і великим червоним зміщенням в нічному небі.

Саме під час дослідження цих відібраних Планком-Гершелем джерел з використанням Хаббла було виявлене оптичне зоряне світло, випромінюване цієї однорідною галактикою.

Нагадаємо, раніше Хаббл сфотографував неймовірно масивне скупчення зірок.