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Телескоп Хаббл зробив знімок ультраяскравої галактики

Телескоп Хаббл зробив знімок ультраяскравої галактики
09:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: spacetelescope.org
На знімку зображено так зване гравітаційне лінзування - ефект, при якому простір викривляється масивними об'єктами і світло згинається.

Завдяки космічному телескопу Хаббл вчені отримали знімок ультраяскравої галактики, відомої як PLCK G045.1 + 61.1.

На знімку, опублікованому на сайті обсерваторії, галактика виглядає як безліч червонуватих точок біля центру зображення і гравітаційно лінзується скупченням більш близьких галактик, які також видно на цьому зображенні.

Як повідомляється, гравітаційне лінзування відбувається, коли великий розподіл речовини, такий як галактичне скупчення, знаходиться між Землею і віддаленим джерелом світла. Оскільки простір викривляється масивними об'єктами, світло від віддаленого об'єкта згинається, коли віно прямує до нас. Цей ефект був вперше передбачений загальною теорією відносності Ейнштейна.

З 2009 по 2013 рік космічна обсерваторія Планка проводила багаторазові зйомки на всьому небі. У ході цих досліджень Планк виявив деякі з найбільш яскравих галактик з великими гравітаційними лінзами і великим червоним зміщенням в нічному небі.

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Саме під час дослідження цих відібраних Планком-Гершелем джерел з використанням Хаббла було виявлене оптичне зоряне світло, випромінюване цієї однорідною галактикою.

Нагадаємо, раніше Хаббл сфотографував неймовірно масивне скупчення зірок.

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Все по темі:

Галактика, Хаббл, Знімок, PLCK G045.1 + 61.1.

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Телеграф
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