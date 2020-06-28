Коронавірус має багато подібного з раковою пухлиною: несподівані результати дослідження

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско виявили схожість структури коронавірусу й ракової пухлини. Про це повідомляє Financial Times.

"Вчені виявили, що вірус COVID-19 призводить до того, що в заражених клітинах зростають нерівні опуклі гілки - вкрай незвичайна структура, яка дає змогу вірусу атакувати відразу кілька клітин. Довгі нитки пробивають отвори в інших клітинах, і вірус проходить через відростки від клітини до клітини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке розгалуження вірусу нагадує ріст ракової пухлини. Це дозволило вченим припустити, що для лікування коронавірусу можна застосовувати ліки, що розробляються для лікування раку.

"Абсолютно логічно, що протипухлинні препарати і противірусний ефект частково збігаються", - сказав професор Неван Кроган, директор Інституту кількісних біологічних наук у Каліфорнійському університеті.

Як зазначає видання, спочатку експерименти проводилися на клітинах нирок африканських зелених мавп, заражених коронавірусом. Потім потенційні ліки були перевірені на клітинах легенів людини.