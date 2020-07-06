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У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19

У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19
02:55 Сьогодні Телеграф unsplash.com
Заразитися коронавірусом через взуття неможливо, адже воно не контактує з дихальними шляхами. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

Черговий міф, який поширився через відсутність правдивих даних: коронавірус передається через взуття. Але взуття не контактує з дихальними шляхами, тому знявши його і помивши руки, можна не турбуватися про зараження", - зазначають у МОЗ.

Водночас у міністерстві рекомендують громадянам удома змінювати вуличне взуття на домашнє, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб.

Від грипу та пневмонії за три місяці померло понад 1,9 тис. українців

До 31 липня, відповідно до рішення уряду, в країні діє адаптивний карантин.

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Все по темі:

Миф, Вчені, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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