Протистояння Сонця і Юпітера 14 липня: цікаве астрономічне явище

14 липня смугастий гігант буде знаходитися в протистоянні з Сонцем. Відстань між Юпітером і Землею стане найменшим у 2020 році і складе 619 млн км. Це на 21 млн км менше, ніж під час минулорічного протистояння в червні. Земляни зможуть розгледіти в бінокль чотири найбільш великих супутника планети-гіганта: Іо, Європу, Ганімед і Каллісто.

Протистояння - це таке розташування небесних тіл, коли їх центри виявляються на одній прямій, при цьому Земля знаходиться між Сонцем і небесним тілом.

У такі моменти настають сприятливі умови для спостереження зовнішніх планет, оскільки вони знаходяться на мінімальній відстані до нашої планети і повністю освітлені світилом. Під час протистояння планети можна спостерігати всю ніч.

Протистояння Юпітера - 2020 заплановано на 13:00 14 липня. Спостерігати цю планету, а також Сатурн можна з півночі. Обидва гіганти рухаються весь рік по сузір'ях Стрільця і Козерога.

Додамо, що 21 липня о 4:00 в протистояння увійде шоста планета від Сонця і друга за розмірами після Юпітера - Сатурн.