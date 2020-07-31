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Науковці порахували скільки разів людина торкається обличчя

Науковці порахували скільки разів людина торкається обличчя
12:39 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Спочатку австралійські вчені визначили, що це стається 23 рази на годину.

Коронавірус зробив людей більш обізнаними про свою особисту гігієну, але є ще багато негігієнічних речей, наприклад, часті дотики до обличчя. За даними дослідження, це стається удвічі частіше, ніж вважається. Про це пише ТСН з посиланням на Forbes.

Одне відоме дослідження щодо частоти торкання було проведено 2015 року дослідниками з Університету Нового Південного Вельсу в Сіднеї. Вони аналізували відеозаписи зі студентами-медиками під час лекцій у кадрі. Так, у дослідженні налічили 2346 дотиків за чотири години серед 26 студентів.

Ці результати показують, що в середньому люди торкаються свого обличчя, зокрема і слизових оболонок, приблизно 23 рази на годину. Дотики в області слизової оболонки, які становилі 44% дотиків від усіх, можуть бути небезпечними, адже у такому разі є ризик перенести вірусні частинки SARS-CoV-2.

Пізніше дослідження критикували, адже провели його на основі невеликої групи людей - 26 студентів. Однак згідно зі систематичним оглядом наукової літератури, проведеним епідеміологами в Університеті Окленда в Новій Зеландії 2020 року, дотики до обличчя насправді стаються принаймні вдвічі частіше, ніж 23 рази на годину.

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Науковці проаналізували 9 тисяч наукових робіт і з них відібрали 10 спостережних досліджень. У них проводили систематичний аналіз дотиків до обличчя серед різних людей та у різних умовах.

Замість того щоб ділити зони на "область слизової оболонки" та інші області, рецензенти порівнювали дотики до "T-зони" - очі, ніс, рот, підборіддя. В іншу частину зон входили шия, волосся та аксесуари. Так зробити тому, що спиратися підборіддям на відкриту долоню або кулак - звичайна поведінка приматів. Це також має сенс, тому що підборіддя знаходиться близько до рота і носа..

Огляд 2020 року показав, що в середньому люди торкаються Т-зони майже 69 разів на годину і 50 разів торкаються інших частин голови. 

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Коронавірус, Шкіра обличчя.

Автор:

Телеграф
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