Прорив органічної хімії: CO2 і воду навчилися перетворювати в етанол

Американські хіміки виявили речовину, що перетворює вуглекислий газ і воду в етанол.

Дослідники з Аргонської національної лабораторії Міністерства енергетики США, що працюють з Університетом Північного Іллінойсу, виявили новий каталізатор, який може перетворювати вуглекислий газ і воду в етанол з "дуже високою енергоефективністю, високу селективність для бажаного кінцевого продукту і низькою вартістю".

Новий каталізатор виготовлений з атомарному диспергує міді на основі з вуглецевого порошку і діє як електрокаталізаторів, перебуваючи в електричному полі низької напруги, коли вода і діоксид вуглецю проходять через нього. Реакція руйнує ці молекули, а потім вибірково перебудовує їх в етанол з електрокаталітичної селективність, (або "фарадеевского ефективністю") понад 90%. Команда стверджує, що це "набагато вище, ніж будь-який інший зареєстрований процес такого роду". Після створення етанолу його можна використовувати в якості добавки до палива або в якості проміжного продукту в хімічній, фармацевтичній і косметичній промисловості. Використання його в якості палива було б прикладом "кругової вуглецевої економіки", в якій CO2, вловлений з атмосфери, ефективно повертається назад в міру спалювання.

Якщо в процесі використовується відновлювальна енергія, тоді ситуація ще краще; все, що буде втрачено в процесі - це прісна вода. Само по собі ця обставина є проблемою, але її можна вирішити. Але на практиці набагато краще управляти електромобілем, ніж автомобілем, що працює на бензині і використовують цей етанол в якості добавки. Хоча його ефективність по Фарадею може бути чудовою, загальна електрична ефективність не буде такою ж; передача того ж кількості енергії в батарею дасть більше енергії для обертання коліс, тому що двигуни внутрішнього згоряння жахливо неефективні в порівнянні з електричними силовими агрегатами.

На цій стадії каталізу також будуть спостерігатися додаткові (і суттєві) втрати потужності на етапах промислового уловлювання та транспортування вуглецю. На даному етапі також неможливо передбачити, які можуть бути витрати. Вже існує ряд синтетичних видів палива, які використовують каталитически вловлює діоксид вуглецю; наприклад Carbon Engineering - одна з фірм, яка витягує CO2 з повітря для створення синтетичної нафти, яка може бути перероблена, наприклад, в авіаційне паливо високої чистоти.

Таке синтетичне паливо повинне конкурувати зі звичайним копалиною бензином за ціною. Не знаючи, як етанол, який ловитиме вуглець, конкурує з біоетанолом та іншими видами палива, зараз дуже важко сказати, чи буде у проекту комерційний успіх і стане він тим фактором, який суттєво змінить паливну індустрію.