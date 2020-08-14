Hubble розкрив таємницю дивного затемнення зірки Бетельгейзе

Протягом останніх місяців астрономи зафіксували придушення надзвичайно яскравої зірки Бетельгейзе. Нещодавно вони висунули нове пояснення цього явища, незвичайного для надмасивних світил із сузір'я Оріона.

Телескоп Hubble допоміг з'ясувати, що потемніння Бетельгейзе, другою за яскравістю зірки в сузір'ї Оріона, стало результатом викидів частини її гарячої речовини, повідомляється з посиланням на обсерваторію.

У жовтні минулого року астрономи почали спостерігати за потемніння зірки Бетельгейзе, однак не могли зрозуміти його причину. Тепер завдяки аналізу даних телескопа Hubble від Європейського космічного агентства, вчені вважають, що потемніння гігантської зірки "дуже можливо" відбулося в результаті викидів частини її гарячого речовини у Всесвіт. Саме ці викиди сформували темну хмару, яка закрила зірку для астрономів на Землі.

У квітні цього року Бетельгейзе, що знаходиться в 725 світлових років від нашої планети, повернулася до своєї звичайної яскравості. Нагадаємо, група міжнародних астрономів виявила у Всесвіті нову галактику SPT0418-47, структура якої дуже схожа на галактику Чумацький Шлях, в якій знаходиться Сонячна система.