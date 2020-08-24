Hubble зробив детальне зображення комети NEOWISE (Фото)

Космічний телескоп Hubble отримав детальне зображення коми комети NEOWISE, що стала найяскравішою кометою в північному небі за останні двадцять років.

Телескоп зробив фотографії 8 серпня. На той момент комета пройшла перигелій (3 липня) і точку максимального зближення із Землею (23 липня).

На знімках видно як згинаються два струменя, що викидаються з поверхні ядра комети в кому, а розмір самого ядра не перевищує п'яти кілометрів. Про це повідомляють на сайті обсерваторії.

Нагадаємо, комету NEOWISE відкрили в березні 2020 року. Вперше її зафіксував телескоп NEOWISE, що і вплинуло на її народна назва. Наукове ім'я комети - C / 2020 F3.

Крім цього, у комети NEOWISE навіть з'явився власний Twitter-аккаунт.