У космосі зафіксовано новий великий залишок наднової (Фото)

Американські астрономи повідомили, що виявили новий великий оптично яскравий залишок наднової (SNR) G107.0 9.0 в сузір'ї Цефея.

Дослідження опубліковане на сайті arXiv.org.

Залишок наднової є газопилову освіту, яке з'явилося в результаті події катастрофічного вибуху зірки і її перетворення в наднову. Дослідження таких залишків важливі для вчених, оскільки грають ключову роль в еволюції галактик.

Команда астрономів під керівництвом Роберта А. Фесена з Дартмутського коледжу в Хановером (США) повідомила про виявлення нового залишку наднової в нашій Галактиці. Він позначений під номером G107.0 + 9.0 і був відкритий за допомогою 130-міліметрового телескопа в Небесної обсерваторії Нью-Мексико в рамках проекту з дослідження неба MDW Hydrogen-Alpha. Спочатку астрономи взяли залишок за планетарну туманність, але подальші дослідження показали, що це, ймовірно, не хмара, а невідомий фрагмент наднової.

Вчені описали параметри газопилового хмари. Воно має форму, близьку до сферичної, а його діаметр становить приблизно від 244 до 326 світлових років.

І це означає, що вчені натрапили на один з найбільших галактичних залишків наднових, які відомі на сьогодні. G107.0 + 9.0 знаходиться від нас на відстані близько 4900-6500 світлових років.

А ще туманність має велику оптичну емісійну структуру. Так, вчені виявили, що вона складається з складних, сплетених і тонких волокон, серед яких є більш-менш яскраві. Як пояснюють дослідники, численні і тонкі волокна, видимі вздовж північної і західної меж хмари, відповідають картині інших залишків наднових. Про те ж свідчать десятки довгих і злегка вигнутих ниток.

Астрономи повідомляють, що для уточнення властивостей відкритого залишку наднової буде проведена спектроскопія з помірною та високою дисперсією яскравих зірок, що лежать за межами G107.0 + 9.0.