Планета найближчої до нас зірки: як може виглядати поверхня Proxima b (Фото)

Планета Proxima b була виявлена ​​в 2016 році, вона обертається навколо найближчої до Сонячної системи зірці і може бути придатною для життя. В Європейській південній обсерваторії (ESO) показали, як може виглядати її поверхня.

Майже чотири роки тому вчені виявили планету, чиї розміри були наближені до розмірів Землі. Крім того, вона обертається навколо найближчої до нас сусідньої зірки і може бути придатною для життя.

До такого висновку прийшли астрономи, які використовують 3,6-метровий телескоп Європейської південної обсерваторії в Ла-Сілла, Чилі, разом з іншими телескопами по всьому світу. Екзопланета знаходиться на такій відстані від своєї зірки, що температура досить низька, щоб рідка вода накопичувалася на її поверхні.

Нова планета обертається навколо Проксіми Центавра, самого маленького члена потрійний зоряної системи, відомого шанувальникам наукової фантастики у всьому світі як Альфа Центавра.

На відстані трохи більше 4 світлових років Проксима - найближча до Землі зірка, не рахуючи нашого Сонця.

Враження художника Корнмессера з ESO демонструє вид поверхні планети Проксима b, що обертається навколо зірки червоного карлика Проксіми Центавра, найближчої до Сонячної системи зірки.

Подвійна зірка Альфа Центавра AB також присутня на зображенні.

Проксима b трохи масивніше Землі і обертається в населеній зоні навколо Проксіми Центавра, де температура підходить для існування рідкої води на її поверхні.