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Археологи знайшли місце чудесних діянь Ісуса Христа (Фото)

Археологи знайшли місце чудесних діянь Ісуса Христа (Фото)
10:23 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Саме в Віфсаїді Галілейської, згідно з Біблією, Ісус Христос нагодував п'ять тисяч людей двома рибами і п'ятьма хлібами, зцілив сліпого і ходив по воді.

Тридцять два роки наполегливої роботи знадобилося вченим, щоб відшукати Віфсаїду Галілейську - давньоєврейське поселення, що згадується в Новому Завіті. Також Вифсаїда Галілейська - батьківщина апостолів Андрія, Петра і Філіпа.

Кілька років тому було висунуто припущення, що археологічний пам'ятник Ет-Телль на Голанських висотах, біля витоків річки Йордан, є тим самим поселенням. Однак у 2017 році група ізраїльських археологів під керівництвом Мордехая Авіама заявила, що Вифсаїда перебувала на північному березі озера Кінерет (в Біблії згадується як Галілейське море), неподалік від руїн міста Ель-Араджі.

Нові результати розкопок в районі Ет-Телль вказують на те, що перша гіпотеза була вірна. За словами керівника досліджень Рамі Арав, професора з Університету Небраски, "знахідки в Ет-Телль переконали [в цьому] не тільки мене, а й групу експертів". Також Арав посилається на праці римського історика Тіта Флавія Йосипа, згідно з якими Вифсаїда перебувала на Голанських висотах.

Під час розкопок археологи виявили в поселенні храм, який міг бути присвячений Юлії Августі - дружині Октавіана Августа і матері імператора Тіберія. Це цілком узгоджується з тим, що приблизно в 30-33 роках нашої ери місцевий правитель (тетрарх) Ірод Пилип II надав Віфсаїді статус поліса і перейменував її в Юлію - на честь тієї самої дружини імператора.

Крім цього, дослідники з'ясували, що руїни в Ет-Телль раніше називалися Цед - цим словом в стародавньому Ізраїлі позначали як полювання, так і риболовлю. Швидше за все, пізніше назва місця трансформувалося в Бейт-Цед, а потім придбав відому нині форму Вифсаїда. До речі, залишки рибальських снастей тут теж виявилися.

У Святому Письмі Вифсаїда описується як місце, до якого можна було дістатися прямо на човні. Хоча це розходиться з твердженнями археологів, професор Арав не бачить в цьому нічого дивного. "Галілейське море знаходиться прямо в центрі Сиро-африканського розлому і схильне тектонічні зсуви", - нагадує вчений. Це означає, що берегова лінія цілком могла серйозно змінитися через тектонічних процесів і коливань рівня води.

Згідно з Євангелієм від Матвія, поселення разом з декількома іншими було прокляте Ісусом Христом "за те, що вони не покаялись". На думку археологів, історія Віфсаїди не завершена катастрофою - місто просто був поступово покинутий жителями приблизно в IV столітті.

Що стосується археологічних знахідок в районі Ель-Араджі, то Рамі Арав вважає, що вчені виявили там НЕ постійне поселення, а тимчасовий військовий табір.

"Видатне досягнення, але це зовсім не згадується в стародавніх джерелах Вифсаїда, - стверджує професор. - Це місце не задовольняє відразу кількома критеріями [для Віфсаїди], зате ідеально підходить для табору".

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Все по темі:

Библия, Исус Христос, Єрусалим, Віфсаїда Галілейська.

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Телеграф
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