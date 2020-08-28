Скачать
П'ятниця, 28.08.2020
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition

Можна розмістити навіть на мильну бульбашку: створені найтонші, легкі і гнучкі сонячні батареї в світі

Можна розмістити навіть на мильну бульбашку: створені найтонші, легкі і гнучкі сонячні батареї в світі
17:17 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Вчені з Науково-технологічного університету імені короля Абдалли представили концепт сонячних батарей, які можна використовувати для мікроскопічних пристроїв.

Дослідники з Саудівської Аравії представили метод для виготовлення сонячних батарей, які тепер можна зробити настільки тонкими, легкими та гнучкими, що вони можуть втриматися навіть на мильну бульбашку. Нове з'єднання, які ефективно вловлюють енергію зі світла, може стати альтернативний спосіб харчування електронних пристроїв - таких як медичні пластирі для шкіри, де традиційні джерела енергії непридатні.

До сих пір ультратонкі органічні сонячні елементи, як правило, виготовлялися за допомогою центрифугування (процедура, яка використовується для нанесення однорідних тонких плівок на плоскі підкладки) або термічного випаровування, які не є масштабованими і обмежують геометрію пристрою. Нова технологія використовує оскід індію-олова в якості електрода. Для того, щоб подолати крихкість матеріалу, команда використовувала струменевий друк.

"Великі розробки в галузі електронної шкіри для роботів, датчиків для літаючих пристроїв і біосенсорів для виявлення захворювань обмежені з точки зору джерел енергії. Замість громіздких батарей або підключення до електричної мережі ми подумали про використання легких, ультратонких органічних сонячних батарей для отримання енергії зі світла, як в приміщенні, так і на вулиці "- прес-реліз Науково-технологічного університету імені короля Абдалли.

Після оптимізації складу чорнила для кожного шару пристрої, сонячні елементи надрукували на склі для перевірки їх працездатності. Вони досягли ефективності перетворення енергії (PCE) в 4,73%, побивши попередній рекорд в 4,1% для повністю надрукованого елемента. Команда вперше показала, що елемент можна роздрукувати на ультратонкой гнучкій підкладці, досягнувши показника PCE в 3,6%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Сонячні батареї.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках
02 28 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
03 Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі
04 Фани б'ють на сполох: шанувальникам не сподобався новий опікун Брітні Спірс
05 Справа про отруєння Навального: в РФ проводять понад два десятки перевірок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся