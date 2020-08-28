Можна розмістити навіть на мильну бульбашку: створені найтонші, легкі і гнучкі сонячні батареї в світі

Вчені з Науково-технологічного університету імені короля Абдалли представили концепт сонячних батарей, які можна використовувати для мікроскопічних пристроїв.

Дослідники з Саудівської Аравії представили метод для виготовлення сонячних батарей, які тепер можна зробити настільки тонкими, легкими та гнучкими, що вони можуть втриматися навіть на мильну бульбашку. Нове з'єднання, які ефективно вловлюють енергію зі світла, може стати альтернативний спосіб харчування електронних пристроїв - таких як медичні пластирі для шкіри, де традиційні джерела енергії непридатні.

До сих пір ультратонкі органічні сонячні елементи, як правило, виготовлялися за допомогою центрифугування (процедура, яка використовується для нанесення однорідних тонких плівок на плоскі підкладки) або термічного випаровування, які не є масштабованими і обмежують геометрію пристрою. Нова технологія використовує оскід індію-олова в якості електрода. Для того, щоб подолати крихкість матеріалу, команда використовувала струменевий друк.

"Великі розробки в галузі електронної шкіри для роботів, датчиків для літаючих пристроїв і біосенсорів для виявлення захворювань обмежені з точки зору джерел енергії. Замість громіздких батарей або підключення до електричної мережі ми подумали про використання легких, ультратонких органічних сонячних батарей для отримання енергії зі світла, як в приміщенні, так і на вулиці "- прес-реліз Науково-технологічного університету імені короля Абдалли.

Після оптимізації складу чорнила для кожного шару пристрої, сонячні елементи надрукували на склі для перевірки їх працездатності. Вони досягли ефективності перетворення енергії (PCE) в 4,73%, побивши попередній рекорд в 4,1% для повністю надрукованого елемента. Команда вперше показала, що елемент можна роздрукувати на ультратонкой гнучкій підкладці, досягнувши показника PCE в 3,6%.