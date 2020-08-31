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Надруковане серце: вченим вдалося надрукувати на 3D-принтері клапан, який можна впровадити людині

Надруковане серце: вченим вдалося надрукувати на 3D-принтері клапан, який можна впровадити людині
14:48 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Вчені з США створили нову модель клапана серця, яку надрукували на 3D-принтері. Його можна впроваджувати в серці людини, що дозволить уникнути ризикованих операцій на відкритому органі.

Дослідники з Університету Міннесоти за підтримки компанії Medtronic розробили новий процес многоматеріальной 3D-друку реалістичних моделей аортального клапана серця і оточуючих його структур, що імітують точний вигляд справжнього клапана.

Ці моделі включають в себе інтегровані в структуру м'які сенсорні матриці, їх виготовили за допомогою спеціальних фарб і індивідуального процесу 3D-друку. Такі моделі можна використані при мінімально інвазивних процедурах для поліпшення стану тисяч пацієнтів по всьому світу.

"Наша модель допоможе знизити ризики через медичних операцій і ускладнень. Ми можемо надати лікарям спеціальні інструменти, які допомагають впровадити штучну анатомічну структуру, яка повністю повторює механічні властивості серця конкретного пацієнта. Крім того, лікарі можуть протестувати імплантати перед самою процедурою, а пацієнти - краще зрозуміти свою анатомію "- прес-реліз Університету Міннесоти.

Ця модель органу розроблена, щоб допомогти лікарям в процедурі під назвою транскатетерна заміна аортального клапана (TAVR), при якій новий клапан поміщається всередину свого аортального клапана пацієнта. Процедура використовується для лікування стенозу аорти, який виникає, коли клапан аорти серця звужується і перешкоджає повному відкриттю клапана - це зменшує або блокує приплив крові з серця в головну артерію. Стеноз аорти є одним з найбільш поширених серцево-судинних захворювань у людей похилого віку і вражає близько 2,7 млн дорослих у віці старше 75 років в США. Процедура TAVR менш інвазивна і небезпечна, ніж операція на відкритому серці. 

Моделі коренів аорти виготовляються за допомогою комп'ютерної томографії пацієнта відповідно до його точної формою. Потім вони друкуються в 3-D форматі з використанням спеціального чорнила на силіконовій основі, які механічно відповідають відчуттям реальної тканини серця.

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Клапан, 3D-принтер, Серце.

Автор:

Телеграф
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