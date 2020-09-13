Французькі археологи розкопали 4000-літні гробниці

Співробітники Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції (Inrap) при проведенні розкопок в містечку Роке-дель-Дьє в кантоні Капандю виявили древні круглі гробниці, вік яких обчислюється тисячоліттями.

Короткий звіт про проведені роботи опубліковано на офіційному сайті Inrap. Розкопки проводилися в центральній частині країни. Вчені обстежили ділянку, відведену під будівництво торгового центру. В результаті на території площею 3500 квадратних метрів вони виявили три монументальні гробниці, вік яких становить майже 4000 років. Повідомляється, що знайдені пам'ятники не типові для даного регіону. Більш того, вони виявилися частиною набагато більшого некрополя. Археологи вважають, що в його склад входили і гробниці, знайдені неподалік ще в 2008 році. Одне з трьох виявлених будівель виявилося сильно пошкоджено сучасної оранкою. Тому воно може бути розкопано тільки частково.

Два інших пам'ятника збереглися набагато краще. Вони були оточені круглими огорожами діаметром від 12 до 15 метрів і шириною приблизно один метр. Ці огорожі були складені з блоків пісковика і дрібного щебеню. Одна з двох конструкцій зберегла на своїй зовнішній стороні елементи акуратно виконаної облицювання.

У центрі цих "огорож" археологи виявили схожі на скрині саркофаги, виготовлені з великих плит пісковику. В одному з них, пошкодженому, були виявлені останки, щонайменше, двох осіб, ймовірно, жінки і дитини. Вони були поховані разом з прикрасами з черепашок і кістки. Судячи по стилю виконання, ці артефакти, імовірно, відносяться до раннього бронзового віку (між 2200-1600 рр. До нашої ери).