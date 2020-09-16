Астрономи: Найбільші супутники Урана більше схожі на Плутон

Понад 230 років тому астроном Вільям Гершель відкрив планету Уран і дві її місяця. Тепер, використовуючи космічну обсерваторію Herschel, групі астрономів на чолі з Орсом Х. Детрит з Інституту астрономії Макса Планка вдалося визначити фізичні властивості п'яти головних супутників Урана.

Крижаний гігант Уран знаходиться приблизно в 20 разів далі від Сонця, ніж наша Земля. У нього відомо 27 супутників, найбільші з яких були відкриті ще Вільямом Гершелем в кінці XVIII століття. А на початку XXI ст. їх спостерігав працює на орбіті телескоп Herschel, названий на честь великого астронома. Зображення, отримані в інфрачервоному діапазоні, показали, що за складом п'ять найбільших супутників несхожі ні на інші місяця, ні на сам Уран. У цьому Титания, Оберон, Умбріель, Аріель і Міранда виявилися ближче Плутону і його сусідці Хауме.

Варто сказати, що спостереження супутників Урана завжди було складним завданням: далекі, невеликі і темні, вони обертаються досить близько до планети і погано помітні поруч з нею. "Будучи в 500-7400 разів тьмяніше, при такому зближенні місяця зливаються з різними світловими артефактами, - говорить астрофізик Габор Мартон (Gábor Marton). - Тільки найяскравіші супутники, Титания і Оберон, виділяються на тлі цього світіння".

За словами вчених, спершу ці місяця їх навіть не цікавили: планувалося оцінити, яким чином яскравий інфрачервоне джерело - такий як Уран - впливає на спостереження далеких галактик, які в 2009-2013 роках вела космічна обсерваторія Herschel. Однак на отриманих зображеннях виявилися видно і супутники; про це Мартон і його колеги повідомляють в статті, опублікованій в журналі Astronomy & Astrophysics.

Праворуч - п'ять найбільших супутників Урана, зняті зондом Herschel в ІК-діапазоні (сигнал самої планети видалено). Зліва - орбіти і положення Урана і супутників

Простеживши за супутниками в ІК-діапазоні, астрономи змогли оцінити темпи їх теплопереносу - нагрівання при русі під сонячними променями і охолодження в "нічний" час. За цими параметрами місяця виявилися надзвичайно близькі до більш далеким карликових планет, Плутону і Хауме, ніж до решти супутників Урана. Це вказує на схожість їх складу і структури, а також, можливо, на спільне походження.

Втім, з чого саме складені супутники гігантської планети, в точності ми ще не знаємо. З'ясувати це зможуть лише нові місії до далеких околиць Сонячної системи - і проекти таких експедицій вже розглядаються вченими.