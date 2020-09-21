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Поховані тисячі років тому: в Єгипті відкопали майже тридцять стародавніх саркофагів (Фото)

Поховані тисячі років тому: в Єгипті відкопали майже тридцять стародавніх саркофагів (Фото)
Оновлено 08:58 Сьогодні Телеграф BBC Фото: Twitter
27 саркофагів, похованих більше 2500 років тому, були виявлені археологами в стародавньому єгипетському некрополі.

Вони були знайдені в недавно відкритому тунелі на священному місці в Саккарі, на південь від столиці Каїра.

Експерти вважають, що це відкриття є одним з найбільших у своєму роді.

На опублікованих зображеннях показані барвисто розфарбовані добре збереглися дерев'яні труни і інші більш дрібні артефакти.

27 саркофагів, похованих більше 2500 років тому, були виявлені археологами в стародавньому єгипетському некрополі.

Саккара використовувалася в якості місця поховання на протязі більше 3000 років і внесена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Початкові дослідження показують, що ці труни не відкривалася з тих пір, як були поховані", - йдеться в заяві міністерства старожитностей Єгипту в суботу.

 

У заяві також говориться, що міністр старожитностей Єгипту Халед аль-Анані спочатку відклав оголошення про знахідку до тих пір, поки не зміг сам відвідати це місце, де подякував персонал за роботу в складних умовах.

На цьому місці тривають розкопки, експерти намагаються встановити більш детальну інформацію про походження трун.

У міністерстві заявили, що сподіваються розкрити «більше секретів» на прес-конференції в найближчі дні.

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Археология, розкопки, Єгипет.

Автор:

Телеграф
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