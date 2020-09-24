Астероїд на астероїді Бенну: вчені NASA здивували своєю знахідкою (Фото, Відео)

У NASA виявили на астероїді Бенну, який входить до групи Аполлона, частини іншого астероїда - Веста.

Американський дальній зонд OSIRIS-REx, що стартував в 2016 році, досяг своєї мети - навколоземного астероїда (101955) Бенну - в 2018-м. Вже скоро, в жовтні 2020 го, він повинен провести забір зразків з його поверхні, щоб восени 2023-го доставити їх на Землю. Тим часом апарат уважно вивчає поверхню астероїда і недавно зробив одну дуже несподівану знахідку. Про неї вчені пишуть в статті, опублікованій в журналі Nature Astronomy.

"Ми виявили шість фрагментів розмірами від 1,5 до 4,3 метра, розкидані в південній півкулі Бенну і біля екватора. Ці уламки набагато яскравіше, ніж решта речовини Бенну, і за складом зближуються з речовиною Вести, - пояснює Даніелла Делла-Гвістіна ( Daniella DellaGiustina) з Університету Арізони, одна з авторів нової роботи. - Основна наша гіпотеза полягає в тому, що Бенну "успадкував" їх від свого материнського тіла, яке було розбите ударом "вестоіда" - фрагмента Вести ". Нагадаємо, Веста - найбільший і масивний астероїд в головному поясі, а його уламки становлять власне астероїдне сімейство.

На знімках зонда OSIRIS-REx видно яскраві, багаті піроксенами уламки Вести на поверхні астероїда Бенну

Чужорідні уламки на Бенну буквально кидаються в очі завдяки своєму яскравому блиску на загальному темному тлі його поверхні. Спектрометр OVIRS, що працює на борту апарату OSIRIS-REx, показав, що вони складаються в основному з пироксенов - силікатних мінералів, широко поширених і на Землі, і в космосі, в тому числі на Місяці і астероїдах. Формування пироксенов відбувається при високих температурах, які, як вважають вчені, Бенну не переймався, оскільки навколишні породи складаються з гідратованих мінералів, які зберігали залишки води.

Необхідна тепло могло створюватися і локально, в результаті удару, проте розрахунки показують, що Бенну не пережив би зіткнення потрібної сили і просто зруйнувався б сам. Все це призвело вчених до думки про те, що піроксенових уламки на його поверхні занесені з іншого астероїда - і найвірогіднішим кандидатом є багата цими мінералами Веста: точніше кажучи, що відкололися від неї дрібні астероїди. Подібний обмін речовиною - не рідкість для цих небесних тіл.

Справді, вважається, що Бенну прибув на навколоземну орбіту з зовнішньої області головного поясу астероїдів. Тут відомі два великих тіла - Евлалія і пулу - з такою ж темною, як у нього, вуглецевої поверхнею. Один з цих астероїдів міг виступити материнським тілом для Бенну. Уламок, переживши кілька зіткнень з більш дрібними фрагментами Вести, міг захопити кілька їх "зразків" і вилетіти з пояса в напрямку Сонця, забравши їх з собою.